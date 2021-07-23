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Як звучить нова пісня Тіни Кароль та KAZKA: в соцмережах з'явився фрагмент (відео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
23 липня, 15:36
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Тіна Кароль дивує своїх шанувальників не тільки піснями з нового і несхожого на всі інші альбому, а й несподіваними колабораціями з іншими українськими артистами
Тіна Кароль і KAZKA випустять спільну композицію
Тіна Кароль і KAZKA випустять спільну композицію / Фото: instagram.com/kazka.band, instagram.com/tina_karol

Реліз пісні призначений на 13 серпня – саме в цей день шанувальники Тіни Кароль, яка продала свій відбиток пальця на онлайн-аукціоні, і KAZKA зможуть почути композицію "Зірочка" повністю. А поки фани можуть прослухати лише фрагмент з майбутньої пісні.

Відео з'явилося на одній з фан-сторінок Тіни Кароль в Instagram. Тіна і KAZKA заспівали пісню на сцені концерту "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою".

Ця колаборація не стала першою ні для Тіни, ні для KAZKA. Кароль вже співала з багатьма артистами, зокрема зі світовими зірками – зі Snoop Dogg і, звичайно ж, з Даном Баланом. У гурту KAZKA також є досвід спільних релізів – наприклад, з українським артистом ALEKSEEV і швейцарським гуртом Kadebostany.

Раніше Тіна Кароль вперше показала уривок невиданого кліпу, який зняв Алан Бадоєв. Шанувальники Тіни Кароль майже 10 років чекали релізу її відео на пісню "Микроволновка". До слова, це не єдиний кліп, знятий для Тіни Аланом Бадоєвим, який так і не побачила публіка. Ще є відео на пісню "Пережживаем измены".

Раніше Тіна Кароль відповіла на хейт, що обрушився на неї після виступу з пітоном на фестивалі Atlas Weekend.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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