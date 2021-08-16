Яким буде концерт до Дня Незалежності України? Режисерка Катя Царик розкриває секрети

До 30-річчя України в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться грандіозне музичне шоу, яке об'єднає в собі сучасне мистецтво, улюблені пісні українців, хореографічний перфоманс та інноваційні технології

Катя Царик / Фото: пресслужба

Режисерка-постановниці Катя Царик, яка назвала претензії Бужинської щодо концерту до Дня Незалежності вигадкою, розкрила деякі подробиці підготовки до майбутнього шоу.

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За словами режисерки, величезна технологічна сцена буде розділена на три частини, які символізують три десятиліття, а музичний перформанс об'єднає старе і нове. Про це повідомляє пресслужба.

У концерті буде задіяно багато технологічних прийомів та інноваційних рішень

Катя Царик розповіла, що музична частина шоу, безумовно, дивуватиме. Багато пісень прозвучать в новій інтерпретації.

Це буде єдиний музичний перформанс який розбиває час, поєднує старе і нове, створюючи майбутнє. Для кожного номеру відшукали щось особливе, неповторне, свій нюанс, що підтримує артиста на сцені та розкриває душу пісні. В концерті задіяно дуже багато різних технологічних прийомів та інноваційних рішень. Всі вони зібрані навколо глибокого змісту українських пісень, що будуть лунати, – розповіла Катя Царик.

За словами режисерки, вона і її команда хочуть показати, що поряд з талановитими артистами в Україні є неймовірні професіонали в кожній сфері. Тому глядачів дивуватимуть також і сценою, її конструкцією, освітленням і графікою.

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Що означає слоган концерту – Незалежність в нашій ДНК?

Велика технологічна сцена складатиметься з трьох частин, які символізують три десятиліття, і імітує молекулу ДНК. Простір між сценами за допомогою спеціальних світлових і графічних 3-D ефектів змоделює ланки ДНК.

Катя Царик пояснила, що Україна – молода держава, але зате з багатовіковою історією.

І те, чого у нас точно не забрати – це талант та спрага до незалежності. Незалежність у нас у крові. З цього вийшов слоган – Незалежність у нашій ДНК. Тому сцена, на якій розгортатиметься музичне дійство, несе в собі певний зміст, – розповіла режисерка.

Катя Царик розкрила секрети закулісся концерту до Дня Незалежності України / Фото: прес-служба

Підготовка до шоу до Дня Незалежності йде 24/7

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Репетиції почалися вже кілька днів назад. Побачивши сцену, режисерка сама здивувалася тому, наскільки вона величезна.

У нас приймають участь 35 артистів, 60 учасників оркестру, більше 50 учасників балету, в нас близько 300 одиниць музичної техніки, тонни конструкцій та освітлення!Вся команда зараз працює 24/7 і, здається, вже стерта грань між днем ті ніччю, але це команда дуже крутих професіоналів, яка готова працювати і більше, аби ж тільки українці отримали дійсно гарне та грандіозне свято! – сказала Катя Царик.

Нагадаємо, що шоу відбудеться на НСК "Олімпійський" о 18:00. На концерті виступлять Go_A, "Океан Ельзи", Олег Винник, Руслана та багато інших зірок.

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