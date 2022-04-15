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Який красень! Дружина Віктора Павліка показала підрослого сина та похвалилась його досягненнями

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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15 квітня, 16:40
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Сьогодні сину Віктора Павліка та Катерини Репяхової виповнилось 10 місяців
Батьки привітали свого сина у Мережі
Батьки привітали свого сина у Мережі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Цю велику дату Михасик святкує в Ізраїлі, куди його мама привезла до родичів через війну в Україні.

В Instagram Катерина Репяхова поділилась новим фото хлопчика з Ізраїлю. Блогерка зізналась, що зараз вона не знає зріст та вагу Мишка, адже останній раз були у педіатра у вісім місяців.

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Зараз син Павліка перебуває в Ізраїлі
Зараз син Павліка перебуває в Ізраїлі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Також дружина Павліка розказала про досягнення свого сина.

Мишко повзає. Сам встає. Може стояти, тримаючись однією рукою (сам ще не стоїть). Сів Міша в 8,5 місяців, якраз коли почалася війна і поповз одразу. Зараз у Мішутки лізуть одразу три зуби. Дві верхні одиниці та двійка, – написала Репяхова.

Катерина також розповіла про те, що Михасику не подобається:

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"Ладушкі" Міша категорично не любить, як чує цю пісеньку, починає злитися, – поділилася блогерка.

Зірковий тато, який лишився в Україні, також привітав Михайла. У Мережі він опублікував зворушливе фото з сином.

56-річний артист теж поділився фото зі спадкоємцем
56-річний артист теж поділився фото зі спадкоємцем / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Нагадаємо, днями Катерина Репяхова детально розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею в одному з аеропортів Стамбула під час польоту до Ізраїлю.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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