Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Звільнення Харкова 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Вакарчук на АЕС

Спейсі повернувся

Сміта скасовують?

Секрет Камалії

Трек Måneskin
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Kalush Orchestra назвали своїх фаворитів на Євробаченні-2022: хто із суперників сподобався гурту (відео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 травня, 08:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Україна перемогла у "Євробаченні-2022"! Традиційно після завершення конкурсу пройшла прес-конференція з переможцями
Kalush Orchestra назвали своїх фаворитів на "Євробаченні-2022"
Kalush Orchestra назвали своїх фаворитів на "Євробаченні-2022" / Фото: Getty Images

Під час прес-конференції іноземні журналісти попросили Kalush Orchestra розповісти більше не лише про "Азовсталь", але й назвати своїх фаворитів цього року на "Євробаченні".

Лідер гурту Олег Псюк зізнався, що колектив має відразу чотири фаворити:

Реклама
  • Італія – Mahmood & BLANCO – Brividi
  • Великобританія – Сем Райдер – Space Man
  • Польща – Ochman – River
  • Молдова – Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

Пропонуємо ще раз прослухати пісні цих учасників – можливо, якусь із них ви додасте до свого плейлиста. Також пропонуємо познайомитися з ними ближче та дізнатися кілька цікавих фактів про цих музикантів.

Італія

Махмуд і Бланко – два найпопулярніші молоді артисти Італії. Махмуд прославився завдяки шоу The X Factor Italia. Після цього міланський музикант випустив кілька синглів, а також – два повноформатні альбоми.

На сьогоднішній день найбільшим хітом артиста став трек Soldi, який посів друге місце на "Євробаченні" у 2019 році та став найпопулярнішою піснею "Євробачення" за весь час на Spotify (рекорд тримався до січня 2021 року, коли його перевершила Arcade Дункана Лоуренса).

Реклама

Бланко – італійський співак та репер. Він вперше став широко відомий у 2021 році завдяки пісням La canzone nostra та Mi fai impazzire, які набрали високої популярності та досягли найвищих позицій у чартах Італії.

Великобританія

Сем – співак та автор пісень з Ессекса, популярність якого злетіла до небес, багато в чому завдяки соціальним мережам. Коли у березні 2020 року світ опинився на карантині, Сем завантажив перше зі своїх тепер уже відомих кавер-відео, яке оцінили такі відомі музиканти, як Джастін Бібер, Sia та Аліша Кіз.

Реклама

Польща

Ochman прославився після перемоги в польському "Голосі".

Крістіан Охман, який народився в штаті Массачусетс, США, жив у Польщі з підліткового віку. Після перемоги на "Голосі" співак випустив свій дебютний сингл "Światłocienie". Пісня почала ставати популярною, лише за перший тиждень набравши понад 300 тисяч прослуховувань на Spotify.

Молдова

Дебют Zdob și Zdub на "Євробаченні" також став найпершим виступом Молдови на конкурсі – це було у 2005 році. Також гурт представляв Молдову на конкурсі у 2011 році.

У Турині до гурту приєднаються брати Адвахови: два музиканти, які настільки популярні в Молдові, що вони навіть мають власний фольклорний оркестр, який часто виступає на аншлагових заходах по всій країні.

Раніше ми повідомляли, як українські знаменитості відреагували на перемогу України у "Євробаченні-2022".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти