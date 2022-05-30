Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Офіційно: Kalush Orchestra отримають новий кришталевий мікрофон Євробачення

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 травня, 17:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Гурт продав свій кришталевий мікрофон. Виручені гроші артисти направили до фонду Сергія Притули, який допомагає українській армії
Kalush Orchestra отримають новий трофей "Євробачення!"
Kalush Orchestra отримають новий трофей "Євробачення!" / Фото: Getty Images

Своїй кришталевий приз Kalush Orchestra продали за 900 000 тисяч доларів! Це безпрецедентний випадок в історії конкурсу. Кубок дістався українській криптовалютній біржі WhiteBIT.

На офіційній сторінці "Євробачення" в Україні Facebook з'явилося повідомлення, що Kalush Orchestra отримають новий трофей. Як розповіли сайту "Сьогодні" у прес-службі "Суспільного", виробники кубка справді зроблять ще один такий самий трофей.

Реклама

"Виробники трофею, компанія Kosta Boda, дізналися про благодійний аукціон, оголошений гуртом Kalush Orchestra, і вирішили підтримати гурт. Спеціально для українських артистів буде виготовлено ще один трофей на заміну, щоб переможці Євробачення не залишилися без свого призу", – прокоментувала голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.

Kalush Orchestra отримає новий трофей "Євробачення"
Kalush Orchestra отримає новий трофей "Євробачення" / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Джамала виставила на продаж свою сукню, в якій вона виступала на "Євробаченні"

Нещодавно ми також писали, що білоруські музиканти-опозиціонери переспів хіт Kalush Orchestrа Stefania.

Реклама

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти