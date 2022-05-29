Kalush Orchestra продали кубок "Євробачення-2022" за космічну суму на аукціоні заради допомоги ЗСУ

Такого ще в історії "Євробачення" не було! Гурт Kalush Orchestra продав на благодійному аукціоні кришталевий мікрофон, який музиканти отримали за перемогу на конкурсі

Стало відомо, за скільки Kalush Orchestra продав свій трофей та легендарну панамку / Фото: Колаж: Сьогодні

25 травня фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк оголосив про старт аукціону-розіграшу кубку "Євробачення". Також на аукціон виставили легендарну рожеву панамку. Допомагав колективу продати символічні речі Сергій Притула, який має власний благодійний фонд.

І вже сьогодні стало відомо, хто зробив найбільший донат та став володарем трофею. Отже кубок дістався....українській криптовалютній біржі WhiteBIT, яка віддала за трофей 900 тисяч доларів! Про це повідомили на Telegram-каналі "Євробачення Україна".

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Скріншот з відео

Щодо панамки, то нагадаємо, за умовами кожен охочий міг зробити вступну пожертву у розмірі 200 гривень. Чим більше внесків людина робила, тим більше шансів було виграти.

Загалом свої кошти за панамку надсилала 31 тисяча людей з 56 країн за світу. Загальна сума пожертвувань склала 11 мільйонів гривень! Внаслідок переможцем став українець Володимир, який живе у Чехії, – він зробив п'ять пожертв по 200 гривень, тобто він відправив 1000 гривень.

Усі зібрані кошти підуть на допомогу українські армії.

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Нагадаєо, раніше Джамала виставила на продаж свою сукню, в якій вона виступала на "Євробаченні".

Нещодавно ми також писали, що білоруські музиканти-опозиціонери переспівали хіт Kalush Orchestrа Stefania з побажаннями перемоги Україні.