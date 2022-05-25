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Kalush Orchestra розіграють кубок "Євробачення" та рожеву панамку на допомогу ЗСУ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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25 травня, 14:45
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Український гурт, який переміг у конкурсі "Євробачення-2022", влаштував розіграш легендарної рожевої панамки та свого трофея, щоб зібрати кошти для української армії
Kalush Orchestra віддають кубок "Євробачення" та панаму, щоб допомогти ЗСУ
Kalush Orchestra віддають кубок "Євробачення" та панаму, щоб допомогти ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

Kalush Orchestra перемогли у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення 2022", а тепер вся Україна чекає на головну перемогу – у війні, яку Росія розв'язала на наших землях.

Багато артистів намагаються допомогти Україні та армії, збираючи гроші на благодійних концертах або влаштовуючи аукціони. Наприклад, Джамала виставила на продаж свою сукню, в якій вона виступала на "Євробаченні".

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Продати кубок та легендарну панамку, яка не має аналогів, Kalush Orchestra допоможе Сергій Притула, який має власний благодійний фонд.

Щоб вас внесли до списку тих, хто хоче отримати панамку – потрібно зробити хоча б один внесок у розмірі 200 грн. Чим більше внесків – тим більше шансів виграти.

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А ось кубок, який артисти здобули на "Євробаченні", отримає той, хто зробить найбільший донат серед усіх внесків криптою чи звичайною валютою.

Нагадаємо, представниця Литви на Євробаченні-2022 переспівала хіт Kalush Orchestra.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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