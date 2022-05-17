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Kalush Orchestra шоковані балами українського журі на Євробаченні-2022: незручно перед Польщею

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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17 травня, 13:17
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Переможці цьогорічного пісенного конкусру Kalush Orchestra вже повернулися додому та виступили на пресконференції. Зокрема, фронтмен колективу Олег Псюк висловився про бали журі від України Польщі
Kalush Orchestra прокоментували оцінки від українського журі поляку Ochman
Kalush Orchestra прокоментували оцінки від українського журі поляку Ochman / Фото: Колаж: Сьогодні

14 травня український гурт Kalush Orchestra з рекордним 631 балом тріумфував на "Євробаченні-2022" у Турині. Вчора хлопці повернулись на Батьківщину. А вже сьогодні вони відповіли на найгарячіші питання журналістів під час пресконференції у Львові.

Про бали українського журі Польщі

На запитання нашого кореспондента про те, чому наші судді віддали учаснику з Польщі 0 балів, Олег Псюк відповів, що він сам здивувався цій новині. За словами репера, йому ніяково перед поляками через оцінки українського журі.

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Насправді дуже дивна ситуація вийшла. Мені самому незручно перед Польщею. Мені особисто дуже подобається пісня Ochman і вона навіть є в моїх ТОП-5 (пісень "Євробачення-2022", – Ред.). Тому це було дивно, але я не знаю всіх деталей. Маємо надію, що наші друзі поляки не тримутимуть образи ні накого, – поділився артист.

Про перенесення "Євробачення-2023" у Польщу

Одразу ж після перемоги на конкурсі, багато хто став вважати та пропонувати перенести "Євробачення-2023" в Польщу, а не проводити його в Україні, зважаючи на всі обставини, які склались після 24 лютого.

Соліст Kalush Orchestra вдячний Польщі та іншим країнам, які висловились про готовність організувати у себе вокальне змагання. Але артист прагне все-таки провести його на Батьківщині.

Kalush Orchestra розповіли про проведення "Євробачення-2023"
Kalush Orchestra розповіли про проведення "Євробачення-2023"

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Багато країн висловили меседж про те, що вони можуть прийняти "Євробачення", якщо раптом у нас не вийде. Я вважаю, що це хороший жест. Але ми маємо надію, що наступного року все ж таки Україна проведе конкурс в цілісній, розбудованій та щасливій країні, – пояснив Псюк.

Водночас медіаексперт Микола Чернотицький зауважив, безпековий фактор важливий і рішення про проведення конкусру остаточно буде ухвалюватись спільно з Європейською мовною спілкою. Як зауважив експерт, це будуть складні перемовини.

Ми робимо все можливе і я сподіваюсь, держава нас також підтримає в тому, щоб "Євробачення" відбулося тут. І я сподіваюсь "Євробачення" пройде в мирній Україні, – додав Чернотицький.

Статуетка "Євробачення-2022"
Статуетка "Євробачення-2022"

Ба більше, він нагадав, що коли у 2017 році конкурс проходив у Києві – був досить великий дискурс.

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Тоді Україна закладала так звану фінансову гарантію – 15 млн євро на випадок того, якщо щось піде не так. За ці кошти проводила б інша країна. Тому, це питання більш комплексне, ніж просто бажання та можливості, – додав експерт.

Про популярність рожевих панамок

Особиста фішка Олега Псюка тепер стала популярною у всьому світі. На запитання нашого кореспондента про те, скільки таких головний уборів є у гардеробі, репер відповів:

Саме такі панамки, яка зараз на мені, у мене їх декілька. Зараз ця колекція не випускається і їх не так просто знайти. А панамки з нашим лого можна знайти у нас в Instagram.

Нагадаємо, Kalush Orchestra називали своїх фаворитів на Євробаченні-2022. Хто з суперників сподобався гурту – дізнайтесь у нашому матеріалі.

Якщо ви пропустили пісенний конкурс та те, як Україна здобула перемогу на ньому – пропонуємо переглянути нашу текстову онлайн-трансляцію "Євробачення-2022".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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