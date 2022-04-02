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Kalush Orchestra наживо виступлять на Євробаченні-2022: реакція Європи на представників України

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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2 квітня, 14:46
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Цього року "Євробачення" відбудеться в італійському Турині. Дата проведення фіналу пісенного конкурсу – 14 травня
Kalush Orchestra їдуть у промотур Європою
Kalush Orchestra їдуть у промотур Європою / Фото: Instagram

Через війну в Україні організатори "Євробачення" звільнили Kalush Orchestra від необхідності запису резервного виступу. А у прямому ефірі пропонували показати запис виступу колективу з нацвідбору на "Євробачення". Проте гурт ухвалив рішення виступати наживо на музичному конкурсі. Kalush Orchestra з сьогоднішнього дня розпочинає підготовку до конкурсу.

Також гурт візьме участь у промоконцертах напередодні "Євробачення-2022". На всіх заходах гурт планує збирати кошти для допомоги Україні. У промотур виконавці планують поїхати вже цієї неділі

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У Мережі групу активно підтримують. Західні блоґери знімають реакцію на пісню представників України. У коментарях під виступом на офіційному YouTube-каналі "Євробачення" іноземці вже встигли оцінити трек Kalush Orchestra.

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  • Вони безперечні переможці. Я не знаю, що буде у голосуванні журі, але вони точно будуть першими у народному голосуванні. Україна вперед!!
  • Ми з Україною. Багато любові з Німеччини
  • Слава Україні!
  • Мені справді подобається пісня і не через жалість, це справді чудовий твір мистецтва.
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube

Нагадаємо, зараз Kalush Orchestra займає лідируючу позицію у прогнозі букмекерів.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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