Kalush Orchestra наживо виступлять на Євробаченні-2022: реакція Європи на представників України

Цього року "Євробачення" відбудеться в італійському Турині. Дата проведення фіналу пісенного конкурсу – 14 травня

Kalush Orchestra їдуть у промотур Європою / Фото: Instagram

Через війну в Україні організатори "Євробачення" звільнили Kalush Orchestra від необхідності запису резервного виступу. А у прямому ефірі пропонували показати запис виступу колективу з нацвідбору на "Євробачення". Проте гурт ухвалив рішення виступати наживо на музичному конкурсі. Kalush Orchestra з сьогоднішнього дня розпочинає підготовку до конкурсу.

Також гурт візьме участь у промоконцертах напередодні "Євробачення-2022". На всіх заходах гурт планує збирати кошти для допомоги Україні. У промотур виконавці планують поїхати вже цієї неділі

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Хочемо показати українську музику світовій спільноті, наш дух, що нас не зламати. У такий складний час нам дуже потрібна підтримка

У Мережі групу активно підтримують. Західні блоґери знімають реакцію на пісню представників України. У коментарях під виступом на офіційному YouTube-каналі "Євробачення" іноземці вже встигли оцінити трек Kalush Orchestra.

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Вони безперечні переможці. Я не знаю, що буде у голосуванні журі, але вони точно будуть першими у народному голосуванні. Україна вперед!!

Ми з Україною. Багато любові з Німеччини

Слава Україні!

Мені справді подобається пісня і не через жалість, це справді чудовий твір мистецтва.

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

Нагадаємо, зараз Kalush Orchestra займає лідируючу позицію у прогнозі букмекерів.

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