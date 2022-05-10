Kalush Orchestra запалили! Україна виступила у першому півфіналі Євробачення-2022

Представники України Kalush Orchestra виступили у першому півфіналі конкурсу Євробачення-2022 під номером шість та розкачали залу

Kalush Orchestra виступили у першому півфіналі Євробачення-2022 / Фото: Скріншот з YouTube

Сьогодні у Турині проходить перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Український гурт Kalush Orchestra на сцені вокального змагання виконали хіт Stefania.

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Під час виступу українських музикантів зал для глядачів вибухнув від захоплених вигуків – єврофани аплодували стоячи і махали в повітрі синьо-жовтими прапорами.

Скріншот: EurovisionSongContest

Скріншот: EurovisionSongContest

Kalush Orchestra підкорили європейських слухачів ще до початку конкурсу та на відкритті Євробачення-2022 зібрали всі овації глядачів. А композиція Stefania припала до душі та іншим учасникам конкурсу – фінський рок-гурт The Rasmus переспівали трек українських конкурентів .

Скріншот: EurovisionSongContest

У першому півфіналі за місце під сонцем виборювали 17 талановитих артистів. Відмітимо, що саме українцям букмекери прогнозують не просто попадання у фінал, а перемогу на конкурсі!

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Як проголосувати на Євробаченні 2022

У першому півфіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, окрім представників України гурту Kalush Orchestra. Під час прямого ефіру з'явиться інформація, коли можна буде надсилати SMS-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте. Вартість відправлення з українських операторів – 5,31 грн. з урахуванням ПДФ та ПФ.

Українці за кордоном можуть підтримати наших представників з номера мобільного оператора країни, де вони знаходяться.