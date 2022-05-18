Камалії – 45! Ми зібрали 5 архівних фото співачки у день її народження

Сьогодні, 18 травня, українська співачка Камалія відзначає своє 45-річчя. Наразі артистка перебуває в Англії з чоловіком та дітьми, де допомагає українським біженцям

Камалії – 45! Дивіться її архівні фото / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Сайт "Сьогодні" пропонує подивитися, як Камалія, яка розповіла про допомогу Пакистану Україні, виглядала в дитинстві та юності, а також на початку її кар'єри та після народження двох дочок – Арабелли та Мірабелли.

Камалія народилася у Забайкаллі, у родині військового. Коли майбутній зірці сцени було три роки, родина переїхала до Будапешта, а згодом – до Львова. З раннього дитинства Наталя (справжнє ім'я артистки) любила співати та виступати на сцені.

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На цьому фото маленька Камалія позує разом із бабусею та дідусем.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

А ось як Камалія виглядала в шкільні роки. На цьому знімку співачці 16 років.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка колись поділилася знімком шкільного альбому. До речі, справжнє прізвище Камалії – Шмаренкова.

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Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Так Камалія виглядала на початку свого творчого шляху.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

А на цьому фото доньки Камалії – Арабелла та Мірабелла – ще зовсім маленькі. Дівчата народилися у вересні 2013 року.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

До початку війни в Україні співачка щорічно святкувала день народження з великим розмахом та гостинно зустрічала гостей на своїх концертах та благодійних заходах. Але сьогодні, у непростий час для нашої країни, Камалія вирішила, що традиційне святкування відбудеться разом із великою перемогою України. Наразі співачка перебуває в Англії з чоловіком та доньками та допомагає багатьом українцям.

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Подарунком від мого чоловіка на 45-й день народження стало найцінніше – понад мільйон євро ми витратили на будівництво спеціального житла для біженців з України в Німеччині. Там зможуть розміститись 750 сімей, – коментує артистка.

Нагадаємо, Камалія рознесла росіян, які прагнуть знищити Україну.