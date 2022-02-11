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Камалія кинула стиліста та швачку на гроші

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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11 лютого, 08:11
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Стилістка Софія Невєдома розповіла у себе в Instagram, що вже кілька місяців не може отримати гроші за свою роботу
Стиліст поскаржилася, що Камалія не виплачує гонорар за роботу
Стиліст поскаржилася, що Камалія не виплачує гонорар за роботу / Фото: Instagram

Софію Невєдому запросили попрацювати на зйомках кількох кліпів для співачки Камалії як стилістку. Було пошито два костюми, відпрацьовано зміну на зйомках. Стилісту за роботу обіцяли 500 доларів, а виплатили лише 100 доларів, обіцявши потім доплатити.

Спочатку дівчину ігнорували з приводу оплати, а тепер сказали, що стилістка та її швачка грошей не отримають.

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Як зазначила дівчина в Instagram , швачка витратила свої гроші на розхідники для костюмів. Відмову оплачувати роботу аргументують тим, що стилістка та швачка не вчасно зробили свою роботу. Але, за словами Софії, Камалія хворіла щомісяця і їздила на відпочинок, а в зірваних дедлайнах звинувачують дівчат.

Стилісту за роботу обіцяли 500 доларів, а виплатили лише 100 доларів.

Скріншот: Instagram

Софія додала в Instagram скрін переписок.

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Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Камалія у себе в соцмережах поки що ніяк не прокоментував пост Софії. Водночас у коментарях під останнім постом співачці вже пишуть із приводу цієї ситуації.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Регіна Тодоренко не заплатила письменниці, яка працювала над її дитячою книгою.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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