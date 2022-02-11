Камалія кинула стиліста та швачку на гроші

Софію Невєдому запросили попрацювати на зйомках кількох кліпів для співачки Камалії як стилістку. Було пошито два костюми, відпрацьовано зміну на зйомках. Стилісту за роботу обіцяли 500 доларів, а виплатили лише 100 доларів, обіцявши потім доплатити.
Спочатку дівчину ігнорували з приводу оплати, а тепер сказали, що стилістка та її швачка грошей не отримають.
Як зазначила дівчина в Instagram , швачка витратила свої гроші на розхідники для костюмів. Відмову оплачувати роботу аргументують тим, що стилістка та швачка не вчасно зробили свою роботу. Але, за словами Софії, Камалія хворіла щомісяця і їздила на відпочинок, а в зірваних дедлайнах звинувачують дівчат.
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Стилісту за роботу обіцяли 500 доларів, а виплатили лише 100 доларів.
Софія додала в Instagram скрін переписок.
Камалія у себе в соцмережах поки що ніяк не прокоментував пост Софії. Водночас у коментарях під останнім постом співачці вже пишуть із приводу цієї ситуації.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Регіна Тодоренко не заплатила письменниці, яка працювала над її дитячою книгою.