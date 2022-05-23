Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Камалія про два винищувачі для України від її чоловіка: Це перевернута інформація

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 травня, 15:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нещодавно Камалія дала інтерв'ю програмі каналу "Україна" "Ранок з Україною", де розповіла про два винищувачі, які Пакистан передав Україні
Камалія розповіла правду про двох винищувачів, які її чоловік нібито купив для України
Камалія розповіла правду про двох винищувачів, які її чоловік нібито купив для України / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Вже кілька днів усі обговорюють новину про те, що Мохаммад Захур, підприємець та чоловік співачки Камалії, нібито купив для України два винищувачі. У новому інтерв'ю для "Зіркового шляху" Камалія спростувала цю інформацію – річ у тому, що багато хто неправильно трактував слова артистки.

Ви знаєте, це перевернута інформація. Я сказала, що Пакистан (придбав літаки. – Ред.). Потрібно уважно переглянути джерело відео. А Захур подарував мені (на день народження. – Ред.) більш ніж мільйон євро на витрати, які йдуть на реконструкцію колишніх навчальних закладів, і будується спеціальне житло для українських сімей – біженців з гарячих точок. Це найкращий подарунок для мене. Я знаю, як важко бути біженцем. Я постійно зустрічаюся з людьми, бачу все. Вони всі розгублені, не знають мови, хочуть додому, – каже Камалія.

За словами співачки, її головною метою було створити умови для українців, щоб вони почувалися як удома.

Реклама

Чоловік Камалії виділив гроші на будівництво будинків для українських біженців у Німеччині
Чоловік Камалії виділив гроші на будівництво будинків для українських біженців у Німеччині / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, що нещодавно Камалії виповнилося 45 років – до дня народження артистки ми зібрали п'ять її архівних фото.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти