Камалія про два винищувачі для України від її чоловіка: Це перевернута інформація

Нещодавно Камалія дала інтерв'ю програмі каналу "Україна" "Ранок з Україною", де розповіла про два винищувачі, які Пакистан передав Україні

Камалія розповіла правду про двох винищувачів, які її чоловік нібито купив для України / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Вже кілька днів усі обговорюють новину про те, що Мохаммад Захур, підприємець та чоловік співачки Камалії, нібито купив для України два винищувачі. У новому інтерв'ю для "Зіркового шляху" Камалія спростувала цю інформацію – річ у тому, що багато хто неправильно трактував слова артистки.

Ви знаєте, це перевернута інформація. Я сказала, що Пакистан (придбав літаки. – Ред.). Потрібно уважно переглянути джерело відео. А Захур подарував мені (на день народження. – Ред.) більш ніж мільйон євро на витрати, які йдуть на реконструкцію колишніх навчальних закладів, і будується спеціальне житло для українських сімей – біженців з гарячих точок. Це найкращий подарунок для мене. Я знаю, як важко бути біженцем. Я постійно зустрічаюся з людьми, бачу все. Вони всі розгублені, не знають мови, хочуть додому, – каже Камалія.

За словами співачки, її головною метою було створити умови для українців, щоб вони почувалися як удома.

Реклама

Чоловік Камалії виділив гроші на будівництво будинків для українських біженців у Німеччині / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, що нещодавно Камалії виповнилося 45 років – до дня народження артистки ми зібрали п'ять її архівних фото.