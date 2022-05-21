Камалія зізналася чи звертався до неї по допомогу президент Володимир Зеленський

Співачка Камалія розповіла, чи звертався президент України Володимир Зеленський з проханням допомогти країні до неї та її чоловіка-мільярдера Мохаммада Захуру.

Камалія зізналася, чи звертався Зеленський по допомогу до її сім'ї / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial,

Українська виконавиця Камалія, яка раніше розповіла про те, як її чоловік і влада Пакистану допомогли Україні, вирішила розкрити подробиці спілкування з президентом Володимиром Зеленським

Наразі співачка активно займається волонтерською діяльністю. Виконавиця зізналася, що разом із чоловіком Мохаммадом Захуром вони намагаються масово допомагати госпіталям та українським військовим.

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Запитів на допомогу зараз дуже багато і у Камалії вже налагоджено роботу з фондами, які допомагають контролювати процеси та постачання всього необхідного для українських переселенців.

Зараз я працюю, їжджу по всій Європі, щоб залучити якнайбільше багатих людей, які можуть допомогти, можуть підтримати фонд, підтримати Україну. Даю благодійні концерти, зустрічаюся із впливовими людьми, доношу проблеми, – поділилася Камалія в інтерв'ю. Слава+ "

Крім того, виконавиця зізналася, що по допомогу до її сім'ї звертався і глава держави Володимир Зеленський. Щоправда, не на пряму, а через довірених осіб.

Я не знаю, чи це можна говорити. Він звертається не особисто, дзвонять його люди, – розповіла Камалія.

Раніше, як писав сайт "Сегодня", винищувачі, куплені чоловіком співачки Камалії, викликали скандал за участю нардепів та волонтерів.