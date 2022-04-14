Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Хіт Могилевської

ВІА Гра - все?

Міккі Рурк з нами

Заручини Лопес

Відміна Сабурова

Лоліта біжить з РФ
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Камалія розповіла про реакцію Кіркорова, коли писала йому про війну та висилала фото

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 14:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка Камалія серед тих українських зірок, хто намагався достукатися до російських артистів
/ Фото: Instagram

Ще нещодавно Філіп Кіркоров розповідав, як любить Україну і розповідав про любов до України і обурювався, що опинився в чорному списку Мінкульт. Але з початку війни, артист, який звик бути в центрі уваги, вирішив піти в тінь.

Хоч співак зараз і не веде соцмережі, але українські артисти, які раніше товаришували з Кіркоровим, розповіли про його реакцію на вторгнення Росії в Україну.

Реклама

Як зізналася Камалія, Філіп Кіркоров вирішив ігнорувати будь-які повідомлення про війну.

Він на мене підписано. Я на нього теж підписано. І в Instagram, і у Facebook. Усі дивилися мої ефіри. Він аж ніяк не відреагував. Абсолютно ніяк. Пізніше я написала. Надіслала фото. Теж нічого. А зараз я взагалі не можу знайти у своїх контактах його телефон. Я не знаю чому. Просто зник, – сказала співачка в інтерв'ю ЖВЛ

Філіп Кіркоров та Камалія раніше разом з'являлися на світських заходах
Філіп Кіркоров та Камалія раніше разом з'являлися на світських заходах / Фото: Spletnik

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук опублікував своє листування з Кіркоровим на другий день війни та зазначив, що шкодує про дружбу зі співаком.

Реклама

Раніше ми писали, що Лорак, Кіркорова Баскова хочуть позбавити українських нагород .

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти