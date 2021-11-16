Камалія разом із 8-річними доньками робили процедури для омолодження (фото)

Знімки двійнят Мірабелли та Арабелли користуються в профілі Наталії Захур особливою популярністю. Співачка часто постить атмосферні фото зі своїми доньками

Камалія та її доньки робили домашні б'юті-процедури. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

У жовтні Камалія показувала прихильникам, як вона з двійнятами відзначили Геловін у костюмах відьом та Гарлі Квінн. А ось цього разу артистка опублікувала світлини, як усі троє робили б'юті-процедуру для обличчя.

Так, 44-річна знаменитість опублікувала у Instagram доволі забавне селфі. На знімку Камалія разом з дівчатками кумедно позували перед камерою.

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Масковий режим, – підписала фото співачка.

Камалія зробила своїм донькам процедури, що омолоджують. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

До слова, зіркова матуся разом з донечками робила тканинні маски для обличчя. Відзначимо, що такі зазвичай використовують для чищення та зволоження шкіри, звуження пір, вирівнювання тону та омолоджування.

На фото дівчатка разом з артисткою також скорчили й кумедні гримаси. Камалія буцімто показала серйозний вираз обличчя, а донечки склали губки бантиком.

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Фанати "засипали" компліментами Камалію та Мірабеллу з Арабеллою. Фоловери впевнені, що такі SPA-ігри зближують дівчат з мамою і ніяк не шкодять їхній красі та здоров'ю:

Милі піжамки!

Навіть у масках ви прекрасні дівчатка.

Ви такі прикольні.

І це супер, розумнички, релаксуйте.

Мила дівчатка і мама. Такі кумедні на фото з масками.

Три красуні.

Фото: Скріншот instagram/kamaliyaofficial

До слова, зірка часто публікує фото зі своїми доньками у Мережі. Вона з гордістю показує їхні досягнення у школі, на подіумі та у спорті, а також хизується світлинами з сімейного відпочинку.

Артистка часто публікує сімейні фото в Мережі. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial Артистка часто публікує сімейні фото в Мережі. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial Артистка часто публікує сімейні фото в Мережі. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial Артистка часто публікує сімейні фото в Мережі. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial 1 /4

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Нагадаємо, нещодавно дівчаткам виповнилось вісім років. З цієї нагоди Камалія влаштувала грандіозне свято. Вона разом з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром організували фотозону з діснеєвськими принцесами, фаєршоу, велику кількість кульок та запросили гімнастів, акробатів і багацько гостей.

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