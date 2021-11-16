Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Боснія - Україна: онлайн Боснія - Україна: онлайн 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні 📲 Операція Цифровізація

Адель в Опри

Спойлер від Злати

Вільям лютує

Молода Єлизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старі речі Кейт
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Камалія разом із 8-річними доньками робили процедури для омолодження (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
16 листопада, 12:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знімки двійнят Мірабелли та Арабелли користуються в профілі Наталії Захур особливою популярністю. Співачка часто постить атмосферні фото зі своїми доньками
Камалія та її доньки робили домашні б'юті-процедури.
Камалія та її доньки робили домашні б'юті-процедури. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

У жовтні Камалія показувала прихильникам, як вона з двійнятами відзначили Геловін у костюмах відьом та Гарлі Квінн. А ось цього разу артистка опублікувала світлини, як усі троє робили б'юті-процедуру для обличчя.

Так, 44-річна знаменитість опублікувала у Instagram доволі забавне селфі. На знімку Камалія разом з дівчатками кумедно позували перед камерою.

Реклама

Масковий режим, – підписала фото співачка.

Камалія зробила своїм донькам процедури, що омолоджують.
Камалія зробила своїм донькам процедури, що омолоджують. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

До слова, зіркова матуся разом з донечками робила тканинні маски для обличчя. Відзначимо, що такі зазвичай використовують для чищення та зволоження шкіри, звуження пір, вирівнювання тону та омолоджування.

На фото дівчатка разом з артисткою також скорчили й кумедні гримаси. Камалія буцімто показала серйозний вираз обличчя, а донечки склали губки бантиком.

Реклама

Фанати "засипали" компліментами Камалію та Мірабеллу з Арабеллою. Фоловери впевнені, що такі SPA-ігри зближують дівчат з мамою і ніяк не шкодять їхній красі та здоров'ю:

  • Милі піжамки!
  • Навіть у масках ви прекрасні дівчатка.
  • Ви такі прикольні.
  • І це супер, розумнички, релаксуйте.
  • Мила дівчатка і мама. Такі кумедні на фото з масками.
  • Три красуні.
Фото: Скріншот instagram/kamaliyaofficial

До слова, зірка часто публікує фото зі своїми доньками у Мережі. Вона з гордістю показує їхні досягнення у школі, на подіумі та у спорті, а також хизується світлинами з сімейного відпочинку.

Артистка часто публікує сімейні фото в Мережі. | Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Артистка часто публікує сімейні фото в Мережі. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Артистка часто публікує сімейні фото в Мережі. | Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Артистка часто публікує сімейні фото в Мережі. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Артистка часто публікує сімейні фото в Мережі. | Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Артистка часто публікує сімейні фото в Мережі. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Артистка часто публікує сімейні фото в Мережі. | Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Артистка часто публікує сімейні фото в Мережі. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
1/4

Реклама

Нагадаємо, нещодавно дівчаткам виповнилось вісім років. З цієї нагоди Камалія влаштувала грандіозне свято. Вона разом з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром організували фотозону з діснеєвськими принцесами, фаєршоу, велику кількість кульок та запросили гімнастів, акробатів і багацько гостей.

Ще новини на тему:

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти