"Я — УКРАЇНА": NK випустила патріотичну, антивоєнну пісню – почути треба всім

Вчора ми ділилися з вами новою версією хіта "Я Солдат" Сергія Бабкіна, але також ми не можемо залишити без уваги нову пісню Насті Каменських, над якою вона працювала разом з чоловіком, продюсером та музикантом Олексієм Потапенком.
Пісня "Я — УКРАЇНА" народилася у цей непростий період, коли Росія 20-й день бомбардує наші міста. Кожен рядок композиції точно відгукнеться у серці кожного:
Українці! Щодня болити все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом та серцем, ми зможемо. Не забудемо жодного, хто у ці дні пішов у вічність! Тримаємося, як би важко не було? Сьогодні кожен з нас це Україна!
– з такими словами Каменських анонсувала нову патріотичну пісню проти війни.
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А Потап назвав композицію найважливішою піснею у творчості.
Це найважливіша пісня, яку ми написали з @kamenskux. Кожен з нас – Україна! Ми відчуваємо її біль усім серцем! Ми віримо в Неї, а Вона в Нас!
Наступну пісню та ролик точно має почути й побачити кожен.
Текст пісні "Я — УКРАЇНА" Насті Каменських та Потапа
Загояться всі рани
Розчиниться вся кров
Колись мене побачиш ти квітучою
І знов
Я подарую чисте небо і прийде весна
Колись, коли закінчиться війна
Тому що я — Україна
Я витримаю біль
Я захищу тебе від куль
Що в мене цілять звідусіль
Тому що я сильна
Я подолаю все
Бо ти мене в своїх руках несеш
Ви голови поклавши
Відправились у сни
Колись назвуть Героями вас
Ви мої сини
І зацвіте калина, мов кров червоний мак
Згадає Батьківщина, яким ти був козак
Вірю
З тобою я в наші сили
Свобода в серці як крила
І мир повернеться знов
Знаю
З тобою я все подолаю
Завжди добро перемагає і переможе любов
Тому що я — Україна
Я витримаю біль
Я захищу тебе від куль
Що в мене цілять звідусіль
Тому що я сильна
Я подолаю все
Бо ти мене в своїх руках несеш
Наші ангели нас захищають
Від навали і тьми ворогів
Мої крила тебе обіймать
Мої руки в крові чужаків
Вони ніж нам встромили у спину
Увірвавшись нахабно вночі
Але стали ми за Україну єдині
Схрестивши у битві мечі
Відбудуємо все
Повернуться із далеких країв всі птахи
Очі твої мені посміхнуться
Засміються ще знов дітлахи
Сильна нація, вільна, єдина
Мирне небо щасливе життя
Ми і є всі твої
Ми — родина!
І нехай буде так!
Буде так!
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