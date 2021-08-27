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Каменських фанати прийняли за Моніку Беллуччі у відомому фільмі (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
27 серпня, 09:12
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Настя Каменських здивувала своїх фоловерів незвичайним фото, в якому багато хто побачив сцену з відомої кінострічки за участю італійської зірки
Настю Каменських порівняли з Монікою Беллуччі
Настю Каменських порівняли з Монікою Беллуччі / Фото: instagram.com/kamenskux

Уже не перший раз NK порівнюють із Монікою Беллуччі. Цього разу співачка запостила знімок, зроблений під час відпочинку.

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На ньому Настя зображена не в купальнику, як звикли бачити її підписники, а в білій сукні і з підведеними темним очима.

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У коментарях фоловери артистки написали, що знімок нагадав їм сцену з фільму "Малена", в якій Моніка Беллуччі йде по площі.

  • "Малена"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

  • "Дивовижна жінка. Красуня"
  • "Красуня! Як Моніка Беллуччі у фільмі Малена в сицилійському містечку на площі!"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

  • "Найгарніше фото, тому що вона тут як є, дуже красива. (Головне, не в купальнику). Бо вже трохи забагато оголеного тіла".
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Скріншот: instagram.com/kamenskux

Ось, до речі, той самий кадр з фільму "Малена", з Монікою Беллуччі, про який говорять підписники Насті Каменських.

Моніка Беллуччі в ролі Малени / Кадр з фільму "Малена"

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Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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