Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Берінчик виграв! 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни 💸 Отримати тисячу Зеленського

Скандал з роляті

Зломовчання. Огляд

Крах Містера Біга

Новорічні фільми

Шоу "Маска". Сезон 2

Копія Ріанни
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Каменських знялася з відомим російським артистом: "Миротворець чекає на поповнення"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 09:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
NK записала разом із Олександром Ревою коротке відео для TikTok. Другий, до речі, збирається виступити в Києві у березні наступного року
NK записала відео з Олександром Реввою
NK записала відео з Олександром Реввою / Фото: instagram/arthurpirozhkov

Російські артисти дедалі частіше стали виступати в Україні. Нещодавно репер Баста, який підтримує агресію кремля, зібрав великий майданчик у Харкові, а тепер до Києва приїхав Олександр Ревва, відомий також під псевдонімом Артур Пирожков.

Так, із Реввою декілька відео записала українська зірка Настя Каменських. Ролики співачка опублікувала в TikTok та Instagram профілях.

Реклама

@nkofficial

@arthurpirozhkov

– NK

Реклама

Та не всі її шанувальники позитивно відреагували на такий дует. Багато коментаторів дорікнули NK за колаб із російським співаком. Хоча знайшлися й ті, кому такий дует сподобався.

  • "Гроші не пахнуть"
  • "Ні, ну це зрада і база Миротворець чекає на поповнення"

Скріншот: TikTok Насті Каменських

Реклама
  • "Каменських у Росії... ульо це що?"
  • "Слава, гроші, популярність, дорожчі за патріотизм. Слава Україні!"

Скріншот: TikTok Насті Каменських

  • "Буде спільний трек?"

Скріншот: TikTok Насті Каменських

Хто такий Артур Пирожков

Російський шоумен, резидент Comedy Club, актор та співак, Олександр Ревва неодноразово виступав в Україні на приватних вечірках. Артист ніколи публічно не висловлювався про агресію Росії проти України, але перебуває у дружніх стосунках із зірковими колегами, які підтримують позицію кремля.

MARUV, Філіп Кіркоров та Артур Пирожков у гостях у Івана Урганта
MARUV, Філіп Кіркоров та Артур Пирожков у гостях у Івана Урганта / Фото: instagram/arthurpirozhkov

У "Палаці спорту" Артур Пирожков вперше виступить із сольним концертом, який відбудеться 31 березня 2022 року. Квитки на захід вже є у продажу.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер?

Юрій Нікітін український музичний продюсер
Скандал набирає обертів
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти