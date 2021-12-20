Каменських знялася з відомим російським артистом: "Миротворець чекає на поповнення"

NK записала разом із Олександром Ревою коротке відео для TikTok. Другий, до речі, збирається виступити в Києві у березні наступного року

NK записала відео з Олександром Реввою / Фото: instagram/arthurpirozhkov

Російські артисти дедалі частіше стали виступати в Україні. Нещодавно репер Баста, який підтримує агресію кремля, зібрав великий майданчик у Харкові, а тепер до Києва приїхав Олександр Ревва, відомий також під псевдонімом Артур Пирожков.

Так, із Реввою декілька відео записала українська зірка Настя Каменських. Ролики співачка опублікувала в TikTok та Instagram профілях.

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Та не всі її шанувальники позитивно відреагували на такий дует. Багато коментаторів дорікнули NK за колаб із російським співаком. Хоча знайшлися й ті, кому такий дует сподобався.

"Гроші не пахнуть"

"Ні, ну це зрада і база Миротворець чекає на поповнення"

Скріншот: TikTok Насті Каменських

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"Каменських у Росії... ульо це що?"

"Слава, гроші, популярність, дорожчі за патріотизм. Слава Україні!"

Скріншот: TikTok Насті Каменських

"Буде спільний трек?"

Скріншот: TikTok Насті Каменських

Хто такий Артур Пирожков

Російський шоумен, резидент Comedy Club, актор та співак, Олександр Ревва неодноразово виступав в Україні на приватних вечірках. Артист ніколи публічно не висловлювався про агресію Росії проти України, але перебуває у дружніх стосунках із зірковими колегами, які підтримують позицію кремля.

MARUV, Філіп Кіркоров та Артур Пирожков у гостях у Івана Урганта / Фото: instagram/arthurpirozhkov

У "Палаці спорту" Артур Пирожков вперше виступить із сольним концертом, який відбудеться 31 березня 2022 року. Квитки на захід вже є у продажу.

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