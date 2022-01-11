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Каменських у леопардовому бікіні показала сексі-форми: "Ох вже ця звичка труси до вух натягувати"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 січня, 15:11
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Зараз українська красуня відпочиває у сонячній Мексиці. Звідти вона продемонструвала сексуальний пляжний look, який не всім виявився до вподоби
Настя Каменських у купальнику похизувалася сексуальними формами.
Настя Каменських у купальнику похизувалася сексуальними формами. / Фото: instagram.com/kamenskux

Загалом Настя Каменських полюбляє радувати прихильників ефектними та пікантними образами. То вона з'явиться у кадрі у блискучому ліфчику та міні-шортиках, а це хизується леопардовим бікіні та штанами із принтом "зебра".

Як вже відомо, на зимові канікули співачка разом з Потапом та подружками вирушила у теплу країну. У Мексиці артистка влаштувала собі фотосет на пляжі у спокусливому одязі.

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Так, Каменський позувала у роздільному купальнику з яскравим принтом на зав'язках та чорно-білих штанях із легкої тканини.

Настя Каменських у Мексиці.
Настя Каменських у Мексиці. / Фото: instagram.com/kamenskux

Як видно на світлинах, зірка спеціально розстебнула ширіньку на штанях і продемонструвала сексуальну фігуру, спокусливо позуючи.

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Каменських позувала у леопардовому бікіні.
Каменських позувала у леопардовому бікіні. / Фото: instagram.com/kamenskux

Свій пляжний образ знаменитість доповнила чорним стильним капелюхом та окулярами квадратної форми. Такі аксесуари зробили її look максимально ефектним.

Такі сексі-кадри оцінили далеко не всі підписники Каменських. А деякі навіть розкритикували її фігуру та стиль:

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  • Красива жінка, але ця пристрасть натягувати плавки на вуха псує все.
  • Шикарна, але талії нема.
  • Упс...штани знову з'їжджають.
  • Тумба-юмба.
  • Труси можна і на груди натягнути, а то якось низько.
  • Ох вже ця звичка труси до вух натягувати.
Скріншот instagram/kamenskux

Зазначимо, що раніше Каменських опублікувала ще два нових фото із Мексики: на одному вона позує у прозорій смугастій сукні, під якою купальник з квітковим принтом, а на іншому – у мінішортах та топі із зав'язкою.

Настя Каменских демонструє пляжні образи.
Настя Каменских демонструє пляжні образи. / Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, на Новий рік Каменських зачарувала гарячим святковим образом, який виглядає відвертим і водночас елегантним.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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