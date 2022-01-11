Каменських у леопардовому бікіні показала сексі-форми: "Ох вже ця звичка труси до вух натягувати"

Загалом Настя Каменських полюбляє радувати прихильників ефектними та пікантними образами. То вона з'явиться у кадрі у блискучому ліфчику та міні-шортиках, а це хизується леопардовим бікіні та штанами із принтом "зебра".
Як вже відомо, на зимові канікули співачка разом з Потапом та подружками вирушила у теплу країну. У Мексиці артистка влаштувала собі фотосет на пляжі у спокусливому одязі.
Так, Каменський позувала у роздільному купальнику з яскравим принтом на зав'язках та чорно-білих штанях із легкої тканини.
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Як видно на світлинах, зірка спеціально розстебнула ширіньку на штанях і продемонструвала сексуальну фігуру, спокусливо позуючи.
Свій пляжний образ знаменитість доповнила чорним стильним капелюхом та окулярами квадратної форми. Такі аксесуари зробили її look максимально ефектним.
Такі сексі-кадри оцінили далеко не всі підписники Каменських. А деякі навіть розкритикували її фігуру та стиль:
- Красива жінка, але ця пристрасть натягувати плавки на вуха псує все.
- Шикарна, але талії нема.
- Упс...штани знову з'їжджають.
- Тумба-юмба.
- Труси можна і на груди натягнути, а то якось низько.
- Ох вже ця звичка труси до вух натягувати.
Зазначимо, що раніше Каменських опублікувала ще два нових фото із Мексики: на одному вона позує у прозорій смугастій сукні, під якою купальник з квітковим принтом, а на іншому – у мінішортах та топі із зав'язкою.
Нагадаємо, на Новий рік Каменських зачарувала гарячим святковим образом, який виглядає відвертим і водночас елегантним.