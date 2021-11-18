Каменських заінтригувала піснею про прощання з минулим: Кожен почує у ній свою історію (відео)

Днями співачка публікувала фото із загадковим незнайомцем і натякала, що на шанувальників чекає сюрприз

Настя Каменських записала дует із Васею Демчуком / Фото: скриншот

І ось Настя Каменських у себе в соцмережах розповіла, що вже завтра, 19 листопада, вона презентує чуттєвий дует з молодим виконавцем Васею Демчуком. Співачка опублікувала уривок із нового треку Sorry.

Це пісня про прощання з минулим та про пристрасть, яка спалює до тла. Кожен із вас почує в ній свою історію, – підписала Настя нове відео в Instagram.

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У коментарях підписники вже встигли оцінити уривок треку.

"Я не перестаю переслуховувати частину де співає Настя"

"Дуже красиво"

"Яка ніжна пісня. Я, звичайно, рідко коли насолоджуюся лірикою, але ця пісня дуже приємна"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Настя Каменських – активний користувач соцмереж. Вона часто ділиться красивими знімками та отримує багато компліментів. Розповідаємо, у чому секрет яскравих фото зірок у соцмережах.

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