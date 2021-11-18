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Каменських заінтригувала піснею про прощання з минулим: Кожен почує у ній свою історію (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
18 листопада, 11:10
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Днями співачка публікувала фото із загадковим незнайомцем і натякала, що на шанувальників чекає сюрприз
Настя Каменських записала дует із Васею Демчуком
Настя Каменських записала дует із Васею Демчуком / Фото: скриншот

І ось Настя Каменських у себе в соцмережах розповіла, що вже завтра, 19 листопада, вона презентує чуттєвий дует з молодим виконавцем Васею Демчуком. Співачка опублікувала уривок із нового треку Sorry.

Це пісня про прощання з минулим та про пристрасть, яка спалює до тла. Кожен із вас почує в ній свою історію, – підписала Настя нове відео в Instagram.

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У коментарях підписники вже встигли оцінити уривок треку.

  • "Я не перестаю переслуховувати частину де співає Настя"
  • "Дуже красиво"
  • "Яка ніжна пісня. Я, звичайно, рідко коли насолоджуюся лірикою, але ця пісня дуже приємна"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Настя Каменських – активний користувач соцмереж. Вона часто ділиться красивими знімками та отримує багато компліментів. Розповідаємо, у чому секрет яскравих фото зірок у соцмережах.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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