"Ігри талантів": стартували зйомки шоу з технологією, якої більше немає в жодній країні

Стартували зйомки грандіозного шоу "Ігри талантів", прем'єра якого відбудеться на телеканалі "Україна" вже у лютому. Подробицями на тему ділимося далі

Почалися зйомки нового проекту / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За концепцією, учасниками нового проєкту стануть звичайні українці та зірки шоу-бізнесу, завдання яких – вгадати приховані таланти людей, ґрунтуючись лише на особистих враженнях та хитрих підказках. Глядачі каналу "Україна" не лише випробують своє "шосте почуття" в ефірі шоу "Ігри талантів" і зануряться в захоплюючу гру, але й познайомляться з людьми, які мають дивовижні і навіть шокуючі здібності.

Вражати глядачів своїми унікальними вміннями приїдуть люди з усього світу: Франції, Іспанії, Ізраїлю, Естонії, США, Данії, Німеччини, Канарських островів та багатьох інших місць. Але більшість неймовірних талантів продемонструють українці. Усі вони покажуть номери на межі людських здібностей. Але чи зможете ви разом із гравцями вгадати, хто є хто у масштабному шоу?

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DZIDZIO – ведучий нового шоу / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Один із режисерів-постановників масштабного проекту "Ігри талантів" Герман Ненов інтригує:

Головна цінність проєкту "Ігри талантів" – унікальні люди, які мають якісь нестандартні особливості – без страховки роблять трюки на великій висоті, ковтають величезні кинджали, можуть спокійно прожовувати та з'їсти лампочки. Наша сцена – місце, де зустрінуться всі стихії: і вогонь, і вода, повітря.

Спеціально для нового грандіозного шоу каналу "Україна" в одному з павільйонів Києва спорудили одну з найтехнологічніших студій за всю історію українського телебачення. Одні тільки монтажні роботи зайняли близько 3 тижнів, а загалом – з початку розробки до моменту реалізації пішло близько 5 місяців. Команда проєкту проводила спеціальні тести окремих елементів декорації, щоб досягти візуального ефекту світлозаломлення у кадрі. Головною гордістю української адаптації стала величезна 10-тонна люстра, яка є не лише візуальним, а й технологічним елементом шоу.

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За словами режисера-технолога проєкту "Ігри талантів" Олексія Жембровського, їм вдалося створити унікальну розробку, якої немає в жодній з інших країн. Над технологією працювали кілька місяців, оскільки спочатку павільйон просто не витримував такого великого навантаження.

На одній тільки люстрі розташовано близько 200 світлових приладів, а загалом у студії – близько 600. Частину елементів ми замовляли з Європи, бо в Україні просто не було такої кількості необхідних матеріалів. Один із значущих елементів студії – кришталеві призми на люстрі, які виготовляли більше місяця шляхом накладання різних фактур, щоб досягти візуальної глибини та об'ємного барвистого ефекту. Оскільки наші гравці повинні вгадати талант учасника, то в момент їхнього знайомства люстра опущена та служить тлом, а коли інтрига відкривається – вона піднімається та починається номер. Абсолютно точно можу сказати, що "Ігри талантів" – це найтехнологічніше оснащене з інженерного погляду шоу в нашій країні!

До речі, під час діалогів гравців з талантами всередині люстри відбувається ціла дія – команда проєкту заряджає вражаючі постановки, близько 40 відсотків яких передбачають складне циркове оснащення. Як всередині люстри, так і сцени передбачені спеціальні системи кріплення для трюкових номерів. Але, незважаючи на вагу конструкції, 10-тонна люстра повністю піднімається на 6 метрів нагору всього за 18 секунд.

Зйомки 12 епізодів проєкту продовжаться до середини лютого. Як повідомлялося раніше, над шоу працюють четверо талановитих режисерів-постановників – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик . Ведучим нового проекту каналу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO.

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Зйомки будуть продовжуватися до середини лютого / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Розважальний проект за форматом Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже за два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту.

Ми з нетерпінням чекаємо на новинку!

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