Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ✈ Евакуація дипломатів із Києва 🇧🇾 Навчання Союзна рішучість - 2022

Помер Міт Лоуф

Дівчата Топалова

Сестри Брєжнєвої

Секрет Джей Ло

Сини в сукнях

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Українські

"Ігри талантів": стартували зйомки шоу з технологією, якої більше немає в жодній країні

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 січня, 16:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Стартували зйомки грандіозного шоу "Ігри талантів", прем'єра якого відбудеться на телеканалі "Україна" вже у лютому. Подробицями на тему ділимося далі
Почалися зйомки нового проекту
Почалися зйомки нового проекту / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За концепцією, учасниками нового проєкту стануть звичайні українці та зірки шоу-бізнесу, завдання яких – вгадати приховані таланти людей, ґрунтуючись лише на особистих враженнях та хитрих підказках. Глядачі каналу "Україна" не лише випробують своє "шосте почуття" в ефірі шоу "Ігри талантів" і зануряться в захоплюючу гру, але й познайомляться з людьми, які мають дивовижні і навіть шокуючі здібності.

Вражати глядачів своїми унікальними вміннями приїдуть люди з усього світу: Франції, Іспанії, Ізраїлю, Естонії, США, Данії, Німеччини, Канарських островів та багатьох інших місць. Але більшість неймовірних талантів продемонструють українці. Усі вони покажуть номери на межі людських здібностей. Але чи зможете ви разом із гравцями вгадати, хто є хто у масштабному шоу?

Реклама

DZIDZIO – ведучий нового шоу
DZIDZIO – ведучий нового шоу / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Один із режисерів-постановників масштабного проекту "Ігри талантів" Герман Ненов інтригує:

Головна цінність проєкту "Ігри талантів" – унікальні люди, які мають якісь нестандартні особливості – без страховки роблять трюки на великій висоті, ковтають величезні кинджали, можуть спокійно прожовувати та з'їсти лампочки. Наша сцена – місце, де зустрінуться всі стихії: і вогонь, і вода, повітря.

Спеціально для нового грандіозного шоу каналу "Україна" в одному з павільйонів Києва спорудили одну з найтехнологічніших студій за всю історію українського телебачення. Одні тільки монтажні роботи зайняли близько 3 тижнів, а загалом – з початку розробки до моменту реалізації пішло близько 5 місяців. Команда проєкту проводила спеціальні тести окремих елементів декорації, щоб досягти візуального ефекту світлозаломлення у кадрі. Головною гордістю української адаптації стала величезна 10-тонна люстра, яка є не лише візуальним, а й технологічним елементом шоу.

Реклама

За словами режисера-технолога проєкту "Ігри талантів" Олексія Жембровського, їм вдалося створити унікальну розробку, якої немає в жодній з інших країн. Над технологією працювали кілька місяців, оскільки спочатку павільйон просто не витримував такого великого навантаження.

На одній тільки люстрі розташовано близько 200 світлових приладів, а загалом у студії – близько 600. Частину елементів ми замовляли з Європи, бо в Україні просто не було такої кількості необхідних матеріалів. Один із значущих елементів студії – кришталеві призми на люстрі, які виготовляли більше місяця шляхом накладання різних фактур, щоб досягти візуальної глибини та об'ємного барвистого ефекту. Оскільки наші гравці повинні вгадати талант учасника, то в момент їхнього знайомства люстра опущена та служить тлом, а коли інтрига відкривається – вона піднімається та починається номер. Абсолютно точно можу сказати, що "Ігри талантів" – це найтехнологічніше оснащене з інженерного погляду шоу в нашій країні!

До речі, під час діалогів гравців з талантами всередині люстри відбувається ціла дія – команда проєкту заряджає вражаючі постановки, близько 40 відсотків яких передбачають складне циркове оснащення. Як всередині люстри, так і сцени передбачені спеціальні системи кріплення для трюкових номерів. Але, незважаючи на вагу конструкції, 10-тонна люстра повністю піднімається на 6 метрів нагору всього за 18 секунд.

Зйомки 12 епізодів проєкту продовжаться до середини лютого. Як повідомлялося раніше, над шоу працюють четверо талановитих режисерів-постановників – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик . Ведучим нового проекту каналу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO.

Реклама

Зйомки будуть продовжуватися до середини лютого
Зйомки будуть продовжуватися до середини лютого / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Розважальний проект за форматом Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже за два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту.

Ми з нетерпінням чекаємо на новинку!

Також зараз обговорюють, як учасниця "Голосу країни" переспівала хіт "Гуси".

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
24 січня. Сьоїті Йокої. 50 років тому на острові Гуам знайшли капрала, який, не повіривши в капітуляцію Японії у Другій світовій, 28 років провів у джунглях - чекав наказу про наступ…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти