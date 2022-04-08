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Катя Осадча показала листа 9-річного хлопчика мамі, яку вбили окупанти (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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8 квітня, 12:53
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Сім'ю хлопчика потрапила під обстріл, коли машиною виїжджала з Гостомеля
/ Фото: скриншот

Поки що деякі артисти родом з України занадто переживають за контракти у Росії, з кожним днем стають відомі нові подробиці про звірства рашистів. У себе в Instagram Катя Осадчая поділилася історією 9-річного хлопчика, у якого на очах окупанти вбили маму.

Вони тікали машиною з Гостомеля і їх розстріляли орки. Мати загинула, хлопчик 9 років вижив. Він застряг у машині після аварії і не міг вибратися. Його витягли люди та забрали до себе у підвал, – написала телеведуча

Телеведуча опублікувала листа хлопчика, яким він написав мамі. Він подякував за дитинство і пообіцяв добре поводитися.

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Скріншот: Instagram

Скільки болю…
Діти, ви не заслужили на цей жах…
Немає сил пережити дитяче горе, – написала Осадча.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча запропонувала вагітній Регіні Тодоренко. приїхати народжувати в бомбосховищі

Помнете, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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