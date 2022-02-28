Катя Осадча закликала Анну Седокову не мовчати про війну в Україні: "Ти не можеш не знати, що діється насправді!"

Катя Осадча знову звернулася до українок, які зараз живуть та працюють у Росії. Телеведуча закликала Анну Седокову нарешті розповісти своїм передплатникам правду про війну в Україні

Катя Осадча закликала Анну Седокову не мовчати про війну в Україні / Фото: instagram.com/kosadcha, instagram.com/annasedokova

Катерина Осадча вирішила звернутися ще до однієї артистки родом з України, яка всіляко замовчує та уникає теми війни в Україні. Так, слідом за зверненням до Ані Лорак, Регини Тодоренко та Світлани Лободи Осадча закликала не мовчати Анну Сєдокову.

У своїх Instastories телеведуча попросила виконавицю не забувати, що вона українка і не вдавати, що в її рідній країні зараз нічого не відбувається.

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Не мовчи. Ти саме в Україні розпочала свою кар'єру, у тебе багато друзів і ти не можеш не знати, що відбувається насправді, а своїх передплатників годуєш картинками "світу-світ". Ні, так не працює більше, – звернулася до Сєдокової Осадча.

Скрінщот – instagram.com/kosadcha/

Поки що Анна Седокова продовжує мовчати і ніяк не коментує війну в рідній країні. Співачка додала на свою сторінку лише одну посаду з лаконічним підписом: "Ні війні! НІ!!!! НІ!!!!!! НІ!!!!!!!!" .

Скріншот – instagram.com/annasedokova/

При цьому Седокова вирішила уникнути повідомлень від своїх фанатів та обмежила доступ до коментарів на своїй сторінці.

Нагадаємо, що екс-солістка "ВІА Гри" Анна Седокова народилася та виросла у місті Києві. Свою кар'єру Седокова розпочала на українському телебаченні як ведуча ранкового шоу "Підйом".

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