Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua

Скандали Єгорової

Що з королевою?

План Бобула

Близнюки Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Катя Осадча закликала Анну Седокову не мовчати про війну в Україні: "Ти не можеш не знати, що діється насправді!"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 лютого, 17:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Катя Осадча знову звернулася до українок, які зараз живуть та працюють у Росії. Телеведуча закликала Анну Седокову нарешті розповісти своїм передплатникам правду про війну в Україні
Катя Осадча закликала Анну Седокову не мовчати про війну в Україні
Катя Осадча закликала Анну Седокову не мовчати про війну в Україні / Фото: instagram.com/kosadcha, instagram.com/annasedokova

Катерина Осадча вирішила звернутися ще до однієї артистки родом з України, яка всіляко замовчує та уникає теми війни в Україні. Так, слідом за зверненням до Ані Лорак, Регини Тодоренко та Світлани Лободи Осадча закликала не мовчати Анну Сєдокову.

У своїх Instastories телеведуча попросила виконавицю не забувати, що вона українка і не вдавати, що в її рідній країні зараз нічого не відбувається.

Реклама

Не мовчи. Ти саме в Україні розпочала свою кар'єру, у тебе багато друзів і ти не можеш не знати, що відбувається насправді, а своїх передплатників годуєш картинками "світу-світ". Ні, так не працює більше, – звернулася до Сєдокової Осадча.

Скрінщот – instagram.com/kosadcha/

Поки що Анна Седокова продовжує мовчати і ніяк не коментує війну в рідній країні. Співачка додала на свою сторінку лише одну посаду з лаконічним підписом: "Ні війні! НІ!!!! НІ!!!!!! НІ!!!!!!!!" .

Скріншот – instagram.com/annasedokova/

При цьому Седокова вирішила уникнути повідомлень від своїх фанатів та обмежила доступ до коментарів на своїй сторінці.

Нагадаємо, що екс-солістка "ВІА Гри" Анна Седокова народилася та виросла у місті Києві. Свою кар'єру Седокова розпочала на українському телебаченні як ведуча ранкового шоу "Підйом".

Реклама

Раніше Андрій Макаревич закликав Росію припинити напад на Україну. А от Анджеліна Джолі молиться за український народ.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Топ YouTube
ТОП-10 найпопулярніших відео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
28 лютого. Уоллес Карозерс. Цього дня 87 років тому американець синтезував перше у світі синтетичне волокно – нейлон…
Історія дня - за хвилину
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото
Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
Читати інтерв'ю

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти