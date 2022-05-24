Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🎬 Канни 2022 ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Катя Осадча вперше показала селфі, яке вона зробила 24 лютого

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 травня, 18:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
24 травня – рівно три місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ. Відома українська телеведуча поділилася з підписниками спогадами про той день
Катя Осадча показала селфі, зроблене 24 лютого
Катя Осадча показала селфі, зроблене 24 лютого / Фото: instagram.com/kosadcha

Також Катерина Осадча, яка думає про усиновлення дитини, показала і знімок 24 лютого. Фото зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Три місяці від початку повномасштабного вторгнення. Я не знаю, чому вирішила зробити фото в магазині, напевно, щоб запам'ятати хронологію подій цього страшного ранку, – пише Осадча.

Катя Осадча зробила селфі у перший день повномасштабного вторгнення РФ
Катя Осадча зробила селфі у перший день повномасштабного вторгнення РФ / Фото: instagram.com/kosadcha

Реклама

За словами Осадчої, її сім'я прокинулася о 4:30 ранку від того, що за їхнім парканом спрацювало ППО. Зараз ведуча вже може ділитися такою інформацією, бо наразі біля її житла вже немає жодної військової техніки.

Як і всі – з перших вибухів не розуміння дій. Складати, валізи, бігти за продуктами чи кудись їхати. В паніці робили все і купували продукти, які потім привезли до батьків, і збирали валізи з мінімумом речей на всіх, щоб помістилися в багажник, і виїжджали спочатку до батьків неподалік, там здавалося безпечніше. А потім був довгий шлях на захід України з двома маленькими дітьми і візком на колінах, адже він не поміщався у багажник – так і їхали всі 19 годин, – ділиться Катерина.

У коментарях до публікації Осадчої багато українців почали ділитися своїми історіями та розповідати, як пройшов той страшний день.

Нагадаємо, Катя Осадча показала лист, який 9-річний хлопчик написав своїй загиблій мамі.

Реклама

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти