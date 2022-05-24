Катя Осадча вперше показала селфі, яке вона зробила 24 лютого

24 травня – рівно три місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ. Відома українська телеведуча поділилася з підписниками спогадами про той день

Катя Осадча показала селфі, зроблене 24 лютого / Фото: instagram.com/kosadcha

Також Катерина Осадча, яка думає про усиновлення дитини, показала і знімок 24 лютого. Фото зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Три місяці від початку повномасштабного вторгнення. Я не знаю, чому вирішила зробити фото в магазині, напевно, щоб запам'ятати хронологію подій цього страшного ранку, – пише Осадча.

Катя Осадча зробила селфі у перший день повномасштабного вторгнення РФ / Фото: instagram.com/kosadcha

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За словами Осадчої, її сім'я прокинулася о 4:30 ранку від того, що за їхнім парканом спрацювало ППО. Зараз ведуча вже може ділитися такою інформацією, бо наразі біля її житла вже немає жодної військової техніки.

Як і всі – з перших вибухів не розуміння дій. Складати, валізи, бігти за продуктами чи кудись їхати. В паніці робили все і купували продукти, які потім привезли до батьків, і збирали валізи з мінімумом речей на всіх, щоб помістилися в багажник, і виїжджали спочатку до батьків неподалік, там здавалося безпечніше. А потім був довгий шлях на захід України з двома маленькими дітьми і візком на колінах, адже він не поміщався у багажник – так і їхали всі 19 годин, – ділиться Катерина.

У коментарях до публікації Осадчої багато українців почали ділитися своїми історіями та розповідати, як пройшов той страшний день.

Нагадаємо, Катя Осадча показала лист, який 9-річний хлопчик написав своїй загиблій мамі.