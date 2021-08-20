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Катя Осадча вийшла на зв'язок після пологів і вразила зовнішнім виглядом (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
20 серпня, 11:16
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Після пологів Катерина Осадча вийшла на зв'язок з шанувальниками і порадувала свіжим і енергійним зовнішнім виглядом. Телеведуча також подякувала за привітання
Катерина Осадча після пологів
Катерина Осадча після пологів / Фото: instagram.com/kosadcha

Ще вчора телеведуча Катерина Осадча народила третю дитину, а вже сьогодні вранці повернулася до роботи. Знаменитість позувала в пологовому будинку з величезним букетом гелієвих кульок і показала пересувну студію, яку організувала прямо там.

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Фотографіями телеведуча поділилася у своєму Instagram-акаунті. Катерина зізналася, що ім'я хлопчика з Юрієм Горбуновим вони ще не обрали.

Дякуємо за таку неймовірну кількість привітань! Святкуємо з малюком першу добу його життя. Все ще вибираємо ім‘я, – написала Катя Осадча.

Катя Осадча в пологовому будинку
Катя Осадча в пологовому будинку / Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведуча завдала легкий макіяж і одягнула білу сорочку, позуючи для селфі в дзеркалі.

Катя Осадча після пологів
Катя Осадча після пологів / Фото: instagram.com/kosadcha

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Для Каті Осадчої і Юрія Горбунова – новонароджений – вже друга спільна дитина. У 2017 році у пари народився син Іван.

Нагадаємо, що у Катерини є старший син Ілля, який народився в шлюбі з бізнесменом Олегом Поліщуком. У вересні Іллі виповниться 19 років. Осадча розлучилася з Поліщуком у 2004 році.

Дивіться в ролику, як Юрій Горбунов заступався за Катерину Осадчу:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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