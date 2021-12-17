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Кавер дня: лідер ТІК Віктор Бронюк та Jerry Heil переспівали легендарний хіт "Олені"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 15:23
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Через 16 років лідер гурту "ТІК" оновив всенародно улюблений хіт разом разом з Jerry Heil. Культовий трек записали всього за тиждень!
Jerry Heil та лідер "ТІК" Віктор Бронюк записали ремейк на трек "Олені".
Jerry Heil та лідер "ТІК" Віктор Бронюк записали ремейк на трек "Олені". / Фото: instagram.com/thejerryheil, пресслужба

Напередодні новорічних свят Віктор Бронюк, який цьогоріч приголомшив результатми схуднення, презентує ремейк на пісню гурту "ТІК" – "Олені". Артист додав стильне аранжування і заспівав її у несподіваній подачі дуетом із співачкою Jerry Heil.

Сам лідер гурту зізнається, що давно з командою думали зробити апгрейд на легендарний трек, але "далі розмов справа не просувалася".

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І тут кілька місяців тому дзвонить Яна (Jerry Heil), переживає і дуже обережно запитує про мою реакцію на ідею зробити ремейк. Кажу: "А чому ні? Є бажання творчо попрацювати – давай попрацюємо". Практика записувати дуети на відомі твори давно існує. Ремейк часто стає навіть успішнішим, ніж оригінал, – ділиться Бронюк.

Зазначимо, що за сучасний музичний саунд відповідала сама Jerry Heil. Бронюк звик довго накопичувати живий звук у студії, і здивувався, що цього разу музична фонограма була заздалегідь готова. Але в ідеях із молодою артисткою вони зійшлися.

Не можу на 100% говорити про свої враження. За роки роботи у шоу-бізнесі я став суб'єктивним. Але тут, чесно, мені сподобалося. Для мене ця робота була цікавою, і, я думаю, ми будемо продовжувати, – зізнається Віктор.

Віктор Бронюк розповів про колаборацію з Jerry Heil.
Віктор Бронюк розповів про колаборацію з Jerry Heil. / Фото: пресслужба

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До речі, дует із Jerry Heil, яка вже встигла записала перший трек разом із продюсером Мадонни і Майкла Джексона, став для Віктора Бронюка ще й дебютом у роботі з новою аудиторією.

Я ніколи не співав із такими молодими артистами. Не бачу нічого поганого, це вихід на іншу публіку, яка нас, може, й не чула, адже багато хто впевнений: музика "ТІК" – для більш старших, – каже Бронюк.

Віктор Бронюк зізнався, що йому сподобався ремейк на легендарну пісню.
Віктор Бронюк зізнався, що йому сподобався ремейк на легендарну пісню. / Фото: прес-служба

Як додав Віктор, він відкритий до співпраці з молоддю. Також він пригадав, що "свого часу його колектив також звернувся до гурту "Ляпис Трубецкой".

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Вони були відомими, а нас ніхто не знав. Вони нам допомогли, і я вважаю, що дует із Яною – це мій закритий гештальт, – каже музикант.

За словами Бронюка, без "Оленів" і зараз не обходиться жоден концерт: "Були ситуації, коли ми вирішували, що не співатимемо її, але люди просять".

Віктор Бронюк написав "Олені" на початку 2000-х.
Віктор Бронюк написав "Олені" на початку 2000-х. / Фото: пресслужба

До речі, цей трек Бронюк написав, коли навчався на останніх курсах університету (2000-2003). Однак у світ пісня вийшла у 2007 році. Віктор досі пам'ятає, як написав її вдень на парі олівцем на подвійному аркуші.

Увечері вона вже виконувалася у нашій кімнаті гуртожитку. Найцікавіше, коли я там її офіційно презентував, колеги вже співали її в коридорах, – ділиться співак.

Артист каже, що перша публічна реакція на трек була не дуже позитивною і багато відомих продюсерів, коли їм показували демо, казали "про таке співати не можна".

Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнева записала ремейк на пісню гурту "ВІА Гра" – "Не надо". Таким чином вона вирішила згадати запальні 2000-ні, коли виступала у тріо.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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