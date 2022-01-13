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Коли відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2022: відома дата

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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13 січня, 21:22
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Цього року формат проведення Національного відбору на "Євробачення-2022" трохи зміниться. Телеглядачі одразу побачать фінал вокального конкурсу
Нацвідбір на Євробачення відбудеться в лютому
Нацвідбір на Євробачення відбудеться в лютому / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Незабаром Україна дізнається ім'я вокаліста, який представить країну на масштабному європейському шоу. А поки відомі лише передбачувані кандидати на участь у Нацвідборі .

Цього року фінал Національного відбору відбудеться 12 лютого, про що повідомили на офіційній сторінці конкурсу у соцмережах.

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Організатори конкурсу заявили, що на цей момент отримали 284 заявки на участь у вокальному змаганні. Проте, у зв'язку з тим, що цьогорічний конкурс пройде за новими правилами, глядачі зможуть побачити виступи всього 10 фіналістів.

Як проходитиме Нацвідбір на Євробачення-2022?

Цього року оргкомітет конкурсу ухвалив рішення відмовитись від двох півфіналів, які були раніше. Тепер на телеекранах покажуть одразу фінал вокального шоу.

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10 фіналістів, серед яких можуть бути як сольні співаки, так і колективи, обиратимуть члени комісії конкурсу.

Таке рішення представники "Суспільного" вже прокоментували в інтерв'ю для сайту "Сегодня".

Нагадаємо, "Євробачення-2022" пройде у Турині. Півфінали проведуть 10 та 12 травня, а великий фінал відбудеться на арені PalaOlimpico 14 травня.

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Представники України на минулому конкурсі "Євробачення-2021" гурт Go_A вже встиг увійти в історію конкурсу зі своїм хітом "Шум" .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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