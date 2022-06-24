Коля Сєрга втер носа прем'єру Албанії: реакція знаменитостей на членство України в ЄС

23 червня відбувся історичний момент: Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Як і де зустріли цю новину зірки, а хто навіть заспівав гімн ЄС – читайте у матеріалі

Що українські артисти думають про рішення Євросоюзу / Фото: Колаж: Сьогодні

На цю подію українці чекали дуже довго і ось кров'ю та потом під час повномасштабної війни з рашистською навалою ми це вибороли - України отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Політики та президент України Володимир Зеленський вже привітали співвітчизників з такою перемогою. Також до привітань приєдались й зірки українського шоу-бізнесу.

Хто з українських артистів висловився про кандидатство України на вступ до Євросоюзу – читайте у нашому матеріалі на сайті "Сьогодні.

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Юлія Саніна

Фронтвумен українського рок-гурту The Hardkiss пояснила в Instastories, що історичний й переломний момент настав під час їхнього концерту у Вроцлаві, Польща.

Скріншот Instastories

І поки ми грали на сцені, Україна стала кандидатом в члени у Євросоюз. Я усіх нас вітаю з таким важливим прийняттям важливого рішення, – висловилась артистка.

Володимир Дантес

Музикант цілий день хвилювався та чекав остаточно рішення, моніторячи стрічки новин. А дізнавшись, що Україна стала кандидатом на вступ у ЄС, Дантес неябияк зрадів. Окрім того, він згадав про вірусний мем щодо "каденцію Порошенка":)

Сьогодні дуже важливий день для країни. Я настільки хвилююсь і чекаю остаточного рішення. Просто сиджу і оновлюю новостну стрічку. Прем'єр Люксембурга каже, що нам дали той статус. Але що не кажіть, цього кандидатства не було б, якщо все це не було б розпочате за каденції Порошенка, – жартома сказав артист.

Скріншот Instastories

Коля Сєрга

Музикант не зміг оминути коментар прем'єр-міністра Албанії, який побажав українцям не плекати хибних надій щодо статусу кандидата в ЄС. Також політик наголосив на тому, що Албанія та Македонія перебувають у цьому статусі вже чимало років.

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Скріншот Instastories

Для Албанії та Македонії ЄС – це поїзд, до якого вони приєдналися приставними вагонами. І, приєднавшись, вони очікують, що ця подія допоможе їм рухатися швидше, далі, досягти великих благ. Але тим не менше вони завжди будуть у хвості, куди вони приєдналися. А Україна, приєднавшись до цього поїзда, стала штовхачем і вона буде цей потяг штовхатиме ще швидше і потужніше. І разом із цим приєднанням і в Україні заживеться краще, і всім іншим членам ЄС житиметься краще. Тому, Слава Україні! Вітаю нас із цією перемогою! Далеко не останньою, але дуже важливою!, – висловився артист.

Джамала

Співачка, яка не так давно виступила у Каннах на одній сцені з президентом України, вирішила оригінально привітати українців з наданням цього статуса. Вона заспівала уривок гімну Євросоюзу або ж як його ще називають "Ода до радості". Зазначимо, музика гімну являє собою тему фіналу Дев'ятої симфонії композитора Людвіга ван Бетховена.

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Катерина Осадча

Українська телеведуча також приєдналась до привітань та подякувала європейській спільноті за те, що вони прийняли Україну до "своєї родини".

Скріншот Instastories

Лілія Ребрик

Ведуча каналу "Україна" назвала надання Україні статусу кандидата члена на вступ до ЄС історичним моментом!

Сьогодні Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Це чудова новина! Ще одна перемога на шляху до нашої великої Перемоги. Попереду багато роботи. Слава Україні! Героям нашим слава!, – написала зірка.

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" пояснив, що це рішення зараз дуже важливе.

Для мене Європа це завжди було про дві ключові цінності: гідність та свободу. Останні 8 років і чотири місяці Україна б'ється саме за це! І не лише для себе, а й для всієї європейської цивілізації. Тож сьогоднішнє рішення більш, ніж на часі, – написав артист.

Олена Шоптенко

Знаменита хореографиня також пораділа за Батьківщину та ще одну нашу перемогу.

Скріншот Instastories

Юрій Горбунов

Ведучий наголосив, що тепер наша країна точно не повернеться до "совкового минулого".

Це чудова новина! Найважливіше для України рішення за всі роки Незалежності! Так, попереду багато роботи! Але Україна тепер на законних підставах стала ще ближче до Європи, і ніколи не повернеться до совкового минулого!, – написав Горбунов.

Раніше ми писали, що Україні дасть кандидатство на вступ до ЄС. Які мінуси та плюси у цьому статусі – читайте у нашому матеріалі.

До речі, напередодні цього історичного рішення 17 зірок презентували хіт про незламність України.