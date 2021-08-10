Коляденко перед сексом з Білик довелося здавати аналізи – зізнання шоумена

Суддя шоу "Співають всі" на телеканалі "Україна" Діма Коляденко поділився одкровеннями про особисте життя з Іриною Білик

Діма Коляденко розповів про інтимне життя з Іриною Білик / Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

Відомий співак і шоумен Дмитро Коляденко за лаштунками шоу "Співають всі!" зізнався – саме він був ініціатором всіх гучних сварок з Іриною Білик , але незважаючи на це, чоловік завжди знаходив спосіб помиритися зі своєю коханою.

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На думку шоумена, якщо люди сваряться, значить вони кохають одне одного. Коляденко з Білик сварилися в раз на два тижні.

То я викидав дивани, то різав картини, то заліплював її косметику, а потім вибачався, біг до найдорожчих магазинів столиці і купував найдорожчі і кращі речі. Ми жили по-італійськи – раділи, веселилися, співали і лаялися! Я ревнував, тому що я така людина, міг ревнувати її навіть до стовпа, – розповів Діма Коляденко на зйомках телеканалу "Україна".

/ Фото: instagram.com/bilyk_iryna

За словами артиста – кохання між ними було велике, доказом чого стала історія про першу близькість зіркової пари. Діма Коляденко зізнається – для того, щоб перейти до наступного етапу їх стосунків, йому довелося зробити кілька візитів в клініку.

Ми вирішили, що якщо у нас кохання, можна почекати і перевіритися. І мене її особистий водій відвіз в медичний центр, де я здав аналізи. Більш того, ми чекали результати два тижні, – розповів шоумена.

Діма Коляденко розповів про стосунки з Іриною Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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Коляденко уточнив, що такий вчинок доводить серйозність його намірів.

Ми терпіли і нічого страшного. І заради кохання я готовий на все. Просто я не люблю презервативи, тому берегу себе і партнерку. Я люблю, щоб було з любов'ю і без будь-якої хімії. Але для цього потрібно здавати аналізи і чекати результати ", – прокоментував суддя проекту" Співають всі! "

Діма Коляденко розповів, чи спілкується зараз з Іриною Білик / Фото: пресслужба

Зараз же у колишніх коханих чудові стосунки. Артист запевняє – на зйомки шоу він приїхав з вечірки, де відпочивав в колі близьких друзів, серед яких і сама Ірина Білик.

Сьогодні я можу сказати, що ми друзі, і мені так подобається, що ми дружимо. Я дарую Ірі подарунки, вона мені подарувала прекрасний парфум. Це сталося вранці, і я так зрадів, що не потрібно заїжджати в магазин за новим парфумом – моя пташка вже подбала, щоб я пах на зйомках, – розповів Коляденко.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Діми Коляденка для програми "Зірковий шлях":

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