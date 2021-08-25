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Концерт до Дня Незалежності України змусив плакати тисячі глядачів: реакція Мережі

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
25 серпня, 10:39
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Вчора на НСК "Олімпійський" пройшов яскравий концерт, присвячений 30-річчю незалежності України. Дивовижне світлове шоу,гарна хореографія, улюблені хіти мільйонів – цей концерт безумовно увійде в історію
Як пройшов концерт до Дня Незалежності України 2021
Як пройшов концерт до Дня Незалежності України 2021 / Фото: Скріншот з YouTube

24 серпня на головному стадіоні країни відбулося саме довгоочікувана подія місяця. Напередодні навколо концерту "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни" вибухнуло чимало скандалів, оскільки багатьох артистів не запросили. Але, попри це, українці залишилися в захваті від шоу: гучні оплески, танці, підсвічування телефонами та сльози щастя – на стадіоні відбувалося чарівне дійство.

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Після концерту гості та глядачі поспішили поділитися першими емоціями та враженнями, але роз'єдналися в думках. Комусь не вистачило виступів улюблених зірок, інших же – навпаки переповнили почуття.

Реакція Мережі на концерт до Дня Незалежності України

Багато глядачів були зворушені появою Тараса Петриненка на концерті. Розплакатися змусило і "оживлення" Кузьми, з яким співав весь стадіон.

  • "Ніколи в житті так багато не плакала, як сьогодні. Сльози рікою, від захвату. Кожна пісня до глибини душі. Кожна така рідна, така улюблена. Співали всією сім'єю. Дякую творцям і виконавцям"
  • "Тарасу Петриненку низький уклін. Виросла на ваших піснях"
  • "Спасибі за Андрія Кузьменка! Світла пам'ять..."
  • "Неймовірна сцена. І найкращі українські пісні. Будь щаслива, Україно!"
  • "За Петриненко респект, супер артист. З Україною від народження і до сьогодні"
  • "Під час "Червоної рути" все тіло в мурашках"
  • "Концерт дуже гарний! Пісні та артисти у нас неймовірні"
  • "Більше за всіх кайфував на сцені Олег Скрипка"
  • "DZIDZIO – це вогонь!"

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Водночас деякі глядачі засмутилися через те, що не було гурту The Hardkiss та БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

  • "Де The Hardkiss та БЕZ ОБМЕЖЕНЬ?"
  • "Дуже чекав The Hardkiss в кінці. Шкода, що їх не було"
  • "Чудовий концерт. Але до останнього чекала Тартак "Мій Лицарський хрест". Я поділяю погляди Сашка Положинського і розумію, чому він не виступав. Хтось знає, чому не було The Hardkiss? Пісня "Журавлі" мала пролунати, як на мене"

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Інші ж глядачі були незадоволені, що на екрани не транслювали те, що відбувається на сцені. Гостям, які сиділи у віддалених частинах стадіону не було видно артистів. Зокрема, згадали номер Наталії Могилевської.

  • "На жаль, вас бачили тільки ті, хто був під сценою. Всі інші глядачі на концерті вас не бачили. Організатори погано подумали про людей і не включили на екрани, як завжди роблять на концертах".
  • "Задумка концерту дуже класна! Але на жаль упустили момент, що з трибун нічого не видно, тільки звук"
  • "Як цікаво, що не показали шоу дронів. Як вони почали врізатися людям на голови. Концерт повний треш, це тільки з телеверсії все гарно, а там повна д**а творилася. Могилевська своїм човном людей в фанку мало не повбивала".

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Як завершився концерт до Дня Незалежності України – дивіться ролик:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новій хвилі" в Сочі - курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності.

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