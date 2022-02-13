Ігор Кондратюк: Аліну Паш я знаю. Розум артистів – не найкраща їхня чеснота

Продюсер Ігор Кондратюк обурений тим, що Аліну Паш допустили до участі у Нацвідборі, незважаючи на відвідування окупованого Криму та Російської Федерації

Скандальна перемога Аліни Паш викликала бурхливу реакцію серед глядачів та учасників. Ті, що посіли друге місце Kalush Orchestra вже мають намір подавати до суду на Суспільне за фальсифікацію голосів .

На перемогу співачки відреагував і український продюсер Ігор Кондратюк у ефірі "Україна 24". На його думку, виконавці, які відвідували територію країни-агресора у період з 2014 року, не можуть представляти Україну.

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У нас така безглузда країна, бо з 2014 року не прийняла жодних зрозумілих правил, тому кожне болото, що телеканали, що Нацвідбір, що концертні майданчики самі вирішують, можна пускати людину чи ні. Так, там Мінкульт СБУ теж на щось впливає... але, на мою думку, ні на що, – сказав Кондратюк.

За словами продюсера, "весь треш" полягає не в тому, що Аліна Паш відвідувала Крим та Москву, а в тому, що після скандалу з Maruv у 2019 році організатори Нацвідбору наступили ті ж граблі.

Те, що каже Аліна Паш, мене мало цікавить. Я трохи знаю цю дівчину, вона перемагала кілька разів у "Караоці на Майдані", перетиналися з нею на "Х-факторі". Розум артистів – не найкраща їхня чеснота. Артисти дуже розумні і люблять прикинутися дурнями: "Я цього не знала", "Музика поза політикою". Повторюю, це зашквар оргкомітету Євробачення, який після проблем із MARUV обіцяв, що такого більше не буде, – заявив Кондратюк.

Нагадаємо, що участь Аліни Паш у Нацвідборі довго обговорювалася. Був ризик, що виконавцю виключать зі списку фіналістів за відвідування РФ , але у результаті конфлікт зам'яли.

Сама Аліна гостро висловилася на адресу всіх звинувачень та запевнила, що жодним чином не порушувала закон України .