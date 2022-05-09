Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Кекелія вагітна

Курйоз з Летицією

РіРі сказала так?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Кондратюк дав пораду Сумській щодо її доньки з РФ: батьки не відповідають за дорослих дітей

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 травня, 15:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З початку повномасштабної війни в Україні старша донька Ольги Сумської обрала тактику мовчання та продовжила жити на Росії
Ігор Кондратюк вважає, що засуджувати Антоніну Паперну немає сенсу.
Ігор Кондратюк вважає, що засуджувати Антоніну Паперну немає сенсу. / Фото: Instagram/tonya_papernaya,

31-річна Антоніна Паперна живе в країні-агресорці разом зі своїм чоловіком, актором Володимиром Ягличем понад шість років. Обидва з першого дня нападу РФ на Україну так і не висловили свою позицію та не відреагували публічно на звірства російських солдат в містах та селах. Ольга Сумська раніше пояснювала, що Антоніна переживає за Батьківщину, але виїхати з двома маленькими дітьми не може.

Однак відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк припускає, що Антоніні Паперній абсолютно байдуже, що відбувається на її рідній землі. На його думку, якби вона так сильно переживала, то давно вже б якось відреагувала.

Реклама

Якщо ця дівчинка давно вже не думає про свою країну як про Батьківщину, то їй, звичайно, байдуже все, що відбувається. Якщо їй болить за Україну, якщо вона відчуває себе частиною країни, де народилася, де живе її мати з батьком, то вона, найімовірніше, переїде з Росії, бо там жити неможливо, – пояснив Кондратюк на YouTube-каналі Ukraine Media.

При цьому Кондратюк наголосив на тому, що Ольга Сумська не повинна нести відповідальність за дії своєї дорослої доньки, яка зробила вибір самостійно.

Водночас продюсер вважає, що найкраще, що може зробити акторка – повністю припинити спілкування з донькою. Хоч як батько трьох дітей він розуміє, як це складно.

Діти за батьків не відповідають. Батьки за дорослих дітей теж ні. Як Сумська може відповідати за те, що робить її дочка? Вона доросла, статевозріла жінка. Що можна з нею зробити? Нічого. Єдине – повністю розірвати стосунки. Але це вибір, який складно зробити. Дитина зробила вибір, з яким Оля зараз не згодна, але що вона може зробити? Відповідь – нічого, – додав Кондратюк.

Також Кондратюк зазначив, що у країні-агресорці продовують жити багато українців. Продюсер стверджує, що ці люди зробили свій вибір, і переконувати їх – не має сенсу. Адже вони самі приймають рішення, які вважають правильними.

Реклама

Нагадаємо, раніше Дмитро Ступка "проїхався" по дочці Ольги Сумської за її мовчазну позицію. Також актор висловився і щодо свого ексколеги, чоловіка Паперної – Володимира Яглича.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти