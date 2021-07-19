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Кондратюк пояснив, чому в Україні не забороняють концерти зірок, які виступають в Росії

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
19 липня, 14:36
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У серпні цього року в одному з клубів Одеси заплановано відразу кілька концертів співачки Ані Лорак, яка вже довгий час виступає і живе в Росії
Ігор Кондратюк розкритикував концерт Ані Лорак в Україні
Ігор Кондратюк розкритикував концерт Ані Лорак в Україні / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/kondratiuk_official

Ігор Кондратюк раніше вже розкритикував плани Ані Лорак виступити в одному з клубів Одеси. Нагадаємо, це буде перший офіційний виступ Лорак в Україні з 2014 року. Відомий телеведучий пояснив, чому українським артистам, які виступають в Росії, потрібно забороняти давати концерти в Україні

Телеведучий не згоден з думкою, що музика повинна бути поза політикою.

"Я взагалі не поважаю таких людей. З березня 2014 роки для мене немає можливості поїхати в Росію. Забирати звання Заслуженої артистки України у Лорак необов'язково, але потрібно просто зробити вигляд, що її немає. Закон про колаборантів не приймають, тому що у всьому є грошовий інтерес ", – сказав Ігор Кондратюк в коментарі виданню "Обозреватель".

Ігор Кондратюк
Ігор Кондратюк / Фото: facebook.com/kondratjukigor

На думку телеведучого, потрібно заборонити українським артистам, які виступають в Росії, давати концерти в Україні.

"Це політичне рішення, але не всі люди розуміють це, тому що у них немає мізків. Мені дивно жити в країні, яка однією рукою воює з Росією, а іншу потискує", – сказав Ігор Кондратюк.

В тренді

Раніше Ані Лорак приїжджала до України, але не розкривала мети візиту .

На сцені Ані Лорак блищить в яскравих образах, а ось в житті співачка вважає за краще натуральний макіяж. Тренд на природну красу зараз в моді, багато українок доводять це на особистому прикладі .

Дивіться інтерв'ю, в якому відомі український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і як він ставиться до її виступів в Росії:

Раніше ми розповідали, Ані Лорак воліє працювати з українськими режисерами . Не так давно Ані Лорак виступила на фестивалі "Жара" в Москві. Номери для музичного фестивалю їй ставив український режисер Герман Ненов

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Ми більше не пара ... Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся любити і приймати любов, вчуся радикальному прощенню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу.

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