Кондратюк пояснив, чому в Україні не забороняють концерти зірок, які виступають в Росії

У серпні цього року в одному з клубів Одеси заплановано відразу кілька концертів співачки Ані Лорак, яка вже довгий час виступає і живе в Росії

Ігор Кондратюк розкритикував концерт Ані Лорак в Україні / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/kondratiuk_official

Ігор Кондратюк раніше вже розкритикував плани Ані Лорак виступити в одному з клубів Одеси. Нагадаємо, це буде перший офіційний виступ Лорак в Україні з 2014 року. Відомий телеведучий пояснив, чому українським артистам, які виступають в Росії, потрібно забороняти давати концерти в Україні

Телеведучий не згоден з думкою, що музика повинна бути поза політикою.

"Я взагалі не поважаю таких людей. З березня 2014 роки для мене немає можливості поїхати в Росію. Забирати звання Заслуженої артистки України у Лорак необов'язково, але потрібно просто зробити вигляд, що її немає. Закон про колаборантів не приймають, тому що у всьому є грошовий інтерес ", – сказав Ігор Кондратюк в коментарі виданню "Обозреватель".

Ігор Кондратюк / Фото: facebook.com/kondratjukigor

На думку телеведучого, потрібно заборонити українським артистам, які виступають в Росії, давати концерти в Україні.

"Це політичне рішення, але не всі люди розуміють це, тому що у них немає мізків. Мені дивно жити в країні, яка однією рукою воює з Росією, а іншу потискує", – сказав Ігор Кондратюк.

Раніше Ані Лорак приїжджала до України, але не розкривала мети візиту .

На сцені Ані Лорак блищить в яскравих образах, а ось в житті співачка вважає за краще натуральний макіяж. Тренд на природну красу зараз в моді, багато українок доводять це на особистому прикладі .

Дивіться інтерв'ю, в якому відомі український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і як він ставиться до її виступів в Росії:

Раніше ми розповідали, Ані Лорак воліє працювати з українськими режисерами . Не так давно Ані Лорак виступила на фестивалі "Жара" в Москві. Номери для музичного фестивалю їй ставив український режисер Герман Ненов