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"Кондратюк підла людина": Віталій Козловський розповів за що продюсер хоче 5000 доларів

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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8 липня, 12:20
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Вже 10 років тривають суперечки між шоуменами. У відвертому інтерв'ю співак зізнався чому користується тільки готівкою та на які фінансові врегулювання погодився Кондратюк
Віталій Козловський та Ігор Кондратюк досі не можуть вирішити фінансові питання
Віталій Козловський та Ігор Кондратюк досі не можуть вирішити фінансові питання / Фото: Колаж: Сьогодні

Розставання Віталія Козловського з Ігорем Кондратюком дається для співака непросто. 37-річний артист досі не виплатив шалену суму грошей колишньому продюсеру. Є судові рішення, які Козловському доводиться виконувати. І попри повномасштабну війну ця зіркова суперечка, яка триває 10 років, так і не добігла фіналу.

В інтерв’ю "Слава+" Козловський зізнався, що думав продати київську хату батька, який помер минулого року. Але навіть цього б не вистачило аби задовольнити фінансові вимоги продюсера. Вже не кажучи про те, аби погодотитися на спеціальну пропозицію від Кондратюка.

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Він погодився: "Так, ті ці заборгованості ви мені віддаєте. А якщо хочете виконувати репертуар свій старий, то вам доведеться за кожну пісню заплатити по 5000 доларів". Умовно, взяти 5 суперхітів тих часів. То це ще плюс 25 тисяч, – поділився Козловський.

Таких грошей у Віталія не має. Співак мріє закрити усі борги перед колишнім продюсером та планує народження дітей. Але зараз Козловський навіть не може користуватися банківським картами, аби розраховуватися за ті чи інші послуги.

Сьогодні на мені висять мільйоні, які я маю йому заплатити. Я не користуюся карточками, тому що будь-яка цифра, 100 гривень, 50, які потраплять на ту карточку, вони одразу будуть заарештовані, – розповів Славі Дьоміну Козловський.

Віталій Козловський не може співати своїх старих пісень
Віталій Козловський не може співати своїх старих пісень / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Співак запевняє: якби у колишнього продюсера був сильніший авторитет в країні, то про свою кар’єру Віталій б вже давно забув.

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Я розумію, якби в Кондратюка були інші можливості, і він був високопосадовцем, він би мене точно закатав у асфальт. Просто мене не було би, – підсумував Козловський.

Раніше ми розповідали, що сестра покійної актриси "Дизель шоу" Марини Поплавської показала листування трупи у день аварії.

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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