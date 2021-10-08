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Кондратюк розгромив Ані Лорак за інтерв'ю в Україні: У неї немає мізків

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
8 жовтня, 15:59
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Ані Лорак дала перше за останні сім років інтерв'ю в Києві, в якому розповіла, чому вся її діяльність зосереджена в Росії
Кондратюк прокоментував скандальне інтерв'ю Ані Лорак
Кондратюк прокоментував скандальне інтерв'ю Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak, facebook.com/kondratjukigor

Лорак заявила, що в Україні їй "було тісно", а кажучи про цькування з боку українців натякнула на політичну змову проти неї.

Висловлювання Ані Лорак не обійшов стороною Ігор Кондратюк, який знову розгромив співачку в своєму Facebook-пості. Він написав, що Кароліна – яскрава артистка, але у неї немає мізків:

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Кароліна – якскрава ілюстрація талановитої, магнетичної навіть дівчини-артистки, у якої, вибачте, мало мізків. Це інакше не називається. Вона навіть не зрозуміла – чому "її не підтримали українські політики".

Кондратюк додав, що Україна повинна "назвати колабораціоністів з РФ колабораціоністами, і урізати їхні громадянські права".

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У тому самому інтерв'ю Лорак також зізналася, що перестала виступати в Україні через "політичне замовлення":

Я зупинилася давати концерти, тому що я відчула, що є замовлення політичне від певних осіб. А брати участь в якійсь грі в мене немає часу. Тому, коли замовники трошки відійшли в сторону, наскільки я розумію, з'явилася можливість дати концерти.

Нагадаємо, що в серпні Ані Лорак дала два концерти в Одесі, а пізніше презентувала пісню українською.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя

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