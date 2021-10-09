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Кондратюк порівняв українських артистів в РФ з французькими куртизанками, що співробітничали з гітлерівцями

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Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
9 жовтня, 09:51
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У серпні цього року Ані Лорак вперше за сім років дала відразу два концерти в Україні. Вони пройшли в Одесі. Там же виступила і Лобода. Обидві артистки гастролюють РФ
Ігор Кондратюк різко висловився про українських артистів в РФ
Ігор Кондратюк різко висловився про українських артистів в РФ / Фото: facebook.com/kondratjukigor

Після того, як Ігор Кондратюк різко висловився про повернення Ані Лорак в Україні , "Сьогодні" поцікавилися у продюсера і ведучого, чому, на його думку, українські артисти, які виступали в РФ, стали повертатися додому.

Ігор відповів, що йому "все одно", з якої причини артисти знову стали виступати в Україні, порівнявши всіх українських співаків і акторів, які виступають в Росії, з французькими повіями під час Другої світової війни. Він пригадав артистам про загиблих на Донбасі, про окупацію Криму і долю кримських татар.

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Українські селебрітіз-любителі Путіна, повинні поцікавитися долею французьких повій, які співпрацювали з гітлерівцями під час окупації. Їх ловили, стригли наголо, над ними сміялися і їх зневажали. І повіям теж потрібні були гроші, і вони говорили, що "проституція внє палітікі", – зазначив Кондратюк в коментарі "Сьогодні".

/ Фото: instagram.com/kondratiuk_official

На думку продюсера і ведучого, багато що також залежить від української влади. Що ж стосується Ані Лорак, яка повернулася в Україну, то Ігор заявив, що "як співачка, творчість якої він любив, для нього вона зникла".

Петиція Кондратюка

Продюсера хвилюють не стільки українські артисти, які їздять в РФ, скільки російські, які приїжджають в Україну. У вересні Ігор Кондратюк створив петицію і закликав усіх українців підписати її. Суть в тому, щоб заборонити російським артистам виступати в Україні.

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Петицію за станом на зараз за майже 17 днів підписало 23 300 громадян. Потрібні ще 1 700 голосів. Сподіваюся, до кінця тижня вони надійдуть. Хто підписав петицію – я не знаю. Хоча я просив колег по смс "звернути увагу і підписати, і поширити, якщо поділяють таку мою громадянську позицію". Публічно в ефірі Радіо НВ про підписання сказав Сергій Притула, здається, – поділився з нами Ігор Кондратюк.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя

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