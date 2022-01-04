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Кондратюк обурений концертами Лорак в Україні: "Це середньовічна дикість та зневага"

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Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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4 січня, 16:15
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Днями Ані Лорак, яка живе та працює в Росії, анонсувала мінітур Україною. Що думає про такий камбек співачки відомий український продюсер – читайте нижче
Ігор Кондратюк висловився щодо майбутніх гастролей Ані Лорак Україною.
Ігор Кондратюк висловився щодо майбутніх гастролей Ані Лорак Україною. / Фото: facebook.com/AniLorak, facebook.com/kondratjukigor

Ім'я Ані Лорак все частіше почало з'являтись в українському інфопросторі. Торік влітку артистка вперше за сім років виступила на батьківщині – вона дала концерт в Одесі, а ще записала трек українською мовою.

Однак на цьому гастролі Лорак Україною не закінчились, і вже весною 2022 року вона планує дати одразу три концерти – у Харкові, Запоріжжі та Херсоні. Таке раптове повернення співачки на батьківщину викликало більше обурення, аніж захвату.

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Ані Лорак анонсувала міні-тур Україною
Ані Лорак анонсувала міні-тур Україною / Фото: instagram.com/anilorak

Тож "Сьогодні" поцікавились в артистів та продюсерів, що вони думають про українських артистів, які давно працюють у РФ, але зараз різко повертаються додому, зокрема це стосується Лорак.

Продюсер Ігор Кондратюк назвав такий камбек "іспанським соромом" і заявив, що для нього такої співачки, як Ані Лорак, не існує вже майже вісім років.

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Для мене з 2014 року не існує співачки Ані Лорак. Її концертний тур містами України після того, як вона усі роки війни виступала в країні-агресорі, – це середньовічна дикість і зневага до всіх українців. Таке можливо через відсутність закону про колаборацію і колаборантів в Україні. Це іспанський сором, – розповів нам Кондратюк.

Зазначимо, що продюсер не вперше гостро висловлюється про повернення Лорак на батьківщину. Ще восени після інтерв'ю співачки в Києві він написав, що Кароліна – яскрава артистка, але у неї немає мізків.

Також про повернення українських артистів з РФ уже встиг висловитися народний артист України Павло Зібров. Читайте у матеріалі, що думає про колаборантів співак.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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