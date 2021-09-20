Кондратюк обурився виступом Успенської в Києві: Прихильниця вбивць українців

Відомий український продюсер і телеведучий виступає за те, щоб заборонити російським артистам, які підтримують політику влади РФ, виступати в Україні

Ігор Кондратюк обурений тим, що Любов Успенська виступила в Києві / Фото: instagram.com/kondratiuk_official

Ігор Кондратюк, який недавно розкритикував виступ української співачки Ані Лорак в Одесі, вважає, що Любові Успенської не варто виступати в Україні.

Вчора російська співачка Любов Успенська дала сольний концерт у Палаці "Україна", чим викликала обурення не тільки Кондратюка, а й багатьох інших українців. Незважаючи на це, концерт артистки пройшов з аншлагом.

Банальна дурепа – прихильниця вбивці Х**ла. Яка с*ань в голові керівників Палацу "Україна" і їхніх кураторів? – написав Ігор в Facebook.

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У коментарях йому відповіли, мовляв, "попит народжує пропозицію", на що Кондратюк відповів:

Як можна створювати попит на прихильницю вбивць українців? Це яке лайно має бути в голові? – написав ведучий.

Скріншот: Facebook

Ігор також зазначив, що ті, хто купив квитки на концерт – другорядні по відношенню до тих, хто дозволяє Успенській та іншим російським артистам, які підтримують політику Путіна, виступати в Україні та надавають їм майданчики для концертів.

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У коментарях багато хто з користувачів Facebook погодилився з Ігорем, підкресливши, що виступ Любові Успенської в Україні був недоречним.

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