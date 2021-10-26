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Звичайно, були і ляпаси: Юрій Бардаш розповів, як бив ексдружину

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
26 жовтня, 18:20
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Продюсер та музикант заявив, що не тільки він бив свою дружину, але й вона відповідала йому насильством. Раніше він уже зізнавався, що піднімав руку на Луну (справжнє ім'я артистки – Христина Герасимова)
Юрій Бардаш докладно розповів про сімейне насильство – вони з дружиною били одне одного
Юрій Бардаш докладно розповів про сімейне насильство – вони з дружиною били одне одного / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

Юрій Бардаш та Луна зі скандалом розлучилися ще 2018 року. Пізніше музикант виправдався за скандальне розставання. Після цього Юрій вже заявляв у тому, що бив свою дружину. Вінтерв'ю Дмитру Гордону артист підтвердив свої слова, зазначивши, що частіше вони "билися психологічно"

І ляпаси, звичайно ж, були, лящі, – поділився Бардаш.

На зауваження Дмитра про те, що "жінку бити не можна" і це "караул", Юрій відповів:

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Звичайно. Звичайно! Багато караулів. Це не найголовніший караул в житті. І ще різні речі інші. І дітей бити [не можна], і жінок... Усяке було. Але дітей ніколи не бив. Ніколи! Розумієте? І мене ніколи не били, і я", – сказав Бардаш.

Фото: скріншот відео

Юрій також зазначив, що кається в цьому, наголосивши, що фізичне насильство – це "слабкість" з боку чоловіків.

Коли чоловік не може жінку словами...Коли починається рукоприкладство – це слабкість, це істерика. Я і її бив, і себе бив...Можна головою об стінку битися – чули таке? [Я бився об стінку головою?] Звичайно. А що тут такого? Я не зрозумію. Якщо кожен чоловік загляне всередину себе, там такі внутрішні істерики сидять... – сказав музикант.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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