Конкурс "Міс Світу-2021" вимушено скасували за 6 годин до початку – у чому причина?

Довгоочікуваний конкурс краси, який мав пройти в Пуерто-Ріко в ніч із 16 на 17 грудня, екстрено перенесли на невизначені терміни

Конкурс "Міс Світу-2021" скасували через коронавірус / Фото: facebook.com/missukraineofficial

Ще за 6 годин до початку церемонії ніхто не підозрював про відміну грандіозного шоу. Як відомо, репетиція пройшла на "ура" та дівчата встигли презентувати свої національні костюми.

Чому скасували конкурс "Міс Світу-2021"?

Стало відомо, що у кількох учасниць було виявлено коронавірус. Для безпеки інших конкурсанток, а також персоналу та глядачів оргкомітет змушений був відмовитися від проведення церемонії.

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Як повідомили на офіційному аккаунті Miss world, за порадою медиків, всі контактні особи негайно відправлені на карантин Самопочуття всіх конкурсанток контролюватимуть лікарі, щоб уникнути повторних заражень.

Коли наразі відбудеться "Міс Світу-2021"?

Точна дата для повторного проведення церемонії нагородження наразі невідома. Організатори заходу повідомили, що на цей момент фінал переноситься щонайменше на 90 днів.

Ми з нетерпінням чекаємо на повернення наших конкурсанток (яких ми дізналися і полюбили), щоб поборотися за корону Міс Світу, – сказала Джулія Морлі, генеральний директор Miss World Ltd.

Нагадаємо, що представлятиме Україну на конкурсі 22-річна Олександра Яремчук. Дівчина позмагається за корону та титул "Міс Світу-2021" із 32 конкурсантками з інших країн.

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