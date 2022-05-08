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Копія тата! Ольга Фреймут поділилась рідкісним фото з сином в його день народження

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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8 травня, 16:20
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Сьогодні сину телеведучої Валерію виповнилося 6 років. Із цього приводу Фреймут вирішила показати зворушливу світлину з ними
Сьогодні у сина Ольги Фреймут та Володимира Локотка день народження
Сьогодні у сина Ольги Фреймут та Володимира Локотка день народження / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут частіше ділиться у соцмережах порадами з етикету, за які її різко критикують. І лише зрідка телеведуча наважується розповісти про своїх дітей та показати їх.

Втім сьогодні є привід для сімейних публікацій – у наймолошдшого сина Фреймут день народження.

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У Instagram Ольга опублікувала рідкісне фото з сином Валерієм та пригадала, яким був цей день рівно шість років тому.

Ольга Фреймут зі своїм сином Валерієм
Ольга Фреймут зі своїм сином Валерієм / Фото: instagram.com/freimutolia

Шість років київський ранок був лагідним, я пригадую його у деталях, до шелесту листя у нашому саду, до посмішки тата, коли він взяв тебе на руки у пологовій кімнаті... Валерій. Ти з'явився на світ у День Матері, – написала телеведуча.

Зазначимо, Ольга Фреймут з дітьми після початку війни виїхала з України до Лондона. Зірка каже, що її син у свій день народження загадав миру і повернення додому.

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Вчора ти по-дорослому попросив нас: "Я так чекаю на сюрприз, щоб Україна на мій день народження перемогла." Це прохання я переадресовую небесам. Мами України, нам сьогодні гордо, радісно, гірко, боляче. Але ми щасливі, ми виховуємо гідних синів і дочок! Скоро знову по Україні пролунає дитячий сміх, ми зберемося великими сім'ями за щедрим столом. І буде перемога, – додала телезірка.

Ведуча також показала, які подарунки отримав Валерій на свято.

Скріншот Instagram

Фоловери приєднались до привітань у коментарях. Деякі навіть наголосили, що син Фреймут росте копією тата:

  • Який красивий синочок.
  • Мамине сонечко.
  • Він так схожий на тата. З днем народження, маленький. Нехай життя тішить приємними сюрпризами, будь здоровий та щасливий.
  • Так схожий на татуся! Нехай буде щасливим!
  • Мамин погляд.
Скріншот Instagram

Коротко про дітей Ольги Фреймут

Телеведуча з чоловіком та дітьми
Телеведуча з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/freimutolia

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У Ольги Фреймут троє дітей. Так, найстаршу доньку Злату ведуча народила у 2006 році в Лондоні від британця Ніла. У 2016 році телеведуча вдруге стала мамою – вона народила сина своєму нинішньому чоловікові Володимиру Локотку. А через рік у пари народилася донька Євдокія.

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут висловилась про зовнішність дочки Злати Мітчелл, яка живе та навчається в США.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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