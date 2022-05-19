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Кіт Степан з Харкова отримав престижну премію у Каннах

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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19 травня, 10:22
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Улюблений чотирилапий блогер України кіт Степан з Харкова став володарем престижної блогерської премії на фестивалі у Каннах
Кот Степан получил премию World Influencers and Bloggers Awards
Кот Степан получил премию World Influencers and Bloggers Awards / Фото: instagram.com/loveyoustepan/

Харківський кіт Степан продовжує збирати блогерські нагороди у свою колекцію. Напередодні пухнастий інфлюенсер став лауреатом премії World Influencers and Bloggers Awards 2022, на котру був номінований у квітні цього року.

Церемонія нагородження пройшла у Каннах, у п'ятизірковому готелі Martinez, і на ній зібралися представники різних організацій, блогери та інфлюенсери з усього світу. Середня вартість квитка на урочистість становила 1000 євро.

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Кіт Степан з'явився на премії у супроводі відомого TikTok-блогера Khaby Lame. Фотографіями з заходу пухнастий українець поділився в Instagram.

Дякую вам всім ! Я дуже щасливий! – подякував усім своїм фанатам кіт Степан.

Як і повідомляли організатори World Influencers and Bloggers Awards, під час проведення нагородження було зібрано кошти для допомоги дітям, які постраждали під час війни в Україні.

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Разом з котом Степаном на нагороди були номіновані і український шеф-кухар Євген Клопотенко, а також співачка Джамала.

Також, як ми повідомляли раніше, за кордоном кіт Степан та його господиня зайняті волонтерською діяльністю – пухнастий блогер допомагає збирати кошти для допомоги своїм чотириногим побратимам з України.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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