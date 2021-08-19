Христина Остапчук зворушливо привітала чоловіка з важливою для їх пари датою

Сьогодні ведущий шоу "Співають всі" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук та його дружина Крістіна відзначають відразу дві важливі дати для своєї пари

Володимир Остапчук та його дружина Крістіна відзначають 19 серпня річницю знайомства / Фото: instagram.com/kristygor

Два роки тому вони познайомилися на весіллі , Яку вів Володимир, а Христина була гостею. А рік тому телеведучий зробив пропозицію руки і серця своїй обраниці.

Реклама

Христина опублікувала пост в Instagram і подякувала чоловікові за ці два роки стосунків.

Стільки всього було за цей час, але нехай так само, як на цих фото, ми завжди тримаємо одне одного за руку, завжди сміємося, а найголовніше, ніколи не перестаємо бути собою. Адже такими ми одного одного впізнали і покохали! – написала Христинка, опублікувавши кілька спільних фото з Володимиром.

Володимир і Христина Остапчук святкують річницю знайомства / Фото: instagram.com/kristygor

Володимир і Христина Остапчук познайомилися два роки тому на весіллі / Фото: instagram.com/kristygor

Володимир Остапчук не забув про цю дату. У себе в InstaStories він опублікував відео з того самого весілля.

Реклама

І поділився фото з заручин.

Нагадаємо, розкішна церемонія одруження і весілля пари відбулися в жовтні минулого року на території заміського комплексу під Києвом. Як це було – докладніше в нашому матеріалі.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Володимира Остапчука для програми "Зірковий шлях":

Реклама

Інші новини про ведучого: