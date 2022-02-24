Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua

Скандали Єгорової

Що з королевою?

План Бобула

Близнюки Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЬОГОДНІ Зірки Українські

"Кров наших дітей буде на ваших руках" – Оля Полякова звернулася до всіх "думаючих" росіян

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 лютого, 12:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська співачка звернулася до росіян, білорусів та своїх співвітчизників із закликом зупинити війну
Оля Полякова звернулася до росіян, білорусів та українців
Оля Полякова звернулася до росіян, білорусів та українців / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Сьогодні, 24 лютого, Путін розпочав війну проти України. На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, атаки на Донбасі. Але у Росії більшість людей сліпо продовжують вірити, що українці стріляють самі по собі. І лише до деяких громадян починає доходити, що щось не так...

Раніше відомий російський журналіст Юрій Дудь публічно підтримав Україну, але, на жаль, його слова не виправлять ситуацію і той жах, в якому ми зараз живемо. Не мовчать весь цей час і наші знаменитості: Оля Полякова записала відеозвернення до українців та росіян з хльосткими словами.

Реклама

Співачка нагадала співгромадянам, що раніше ВВП уже казав, що йому не потрібна Україна, але, як завжди, збрехав. Мало того, у військових діях задіяно Білорусь, що вже означає повномасштабну агресію. Цинічні аргументи та виправдання більше не мають сенсу.

Я прошу вас, не мовчіть, інакше кров ваших чоловіків, військових, і кров наших громадян, наших дітей буде на вашій раді. Я також хочу звернутися до білорусів: не мовчіть! Не беріть участі в ігри у "війнушку" божевільного маніяка. Я прошу всіх росіян, білорусів: зупиніть війну!

— звернулася Оля Полякова до всіх, хто причетний.

Нагадаємо, що Світлана Лобода не стала мовчати про напад Росії на Україну. Співачка, яка гастролює в Росії, опублікувала у себе в Instagram пост.

Реклама

В свою чергу, Алан Бадоєв закликав росіян не писати, як їм соромно, а виходити на вулиці.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Топ YouTube
ТОП-10 найпопулярніших відео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
Тетяна Яблонська. 105 років тому цього дня народилася українська художниця, яка жила за трьох соціальних укладів – царизму, соціалізму та в незалежній Україні…
Історія дня - за хвилину
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото
Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
Читати інтерв'ю

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти