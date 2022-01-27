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Ксенія Мішина готується до ремонту нового житла: згадуємо дизайн її старої квартири

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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27 січня, 14:55
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Відома українська актриса Ксенія Мішина вже має власне житло у Києві, чого вона так хотіла довгий час. Як виглядала її стара квартира, дивіться далі у матеріалі
Актриса скоро буде робити ремонт у нові квартирі
Актриса скоро буде робити ремонт у нові квартирі / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нещодавно зірка "Кріпосної" поділилася з шанувальниками сенсаційними новинами: вона стала господинею розкішної квартири у Києві, на яку вона заробила сама. Ремонт в нових 4-кімнатних апартаментах зірка поки що не розпочала, а лише розробля є концепції. Але шанувальники впевнені, що в новому будинку зірки буде дуже стильно, затишно та зі смаком. Адже старе житло Ксенії Мішин у цьому плані – не промах.

Із задоволенням пропонуємо розглянути кадри з її старої квартири, звідки Ксенія іноді публікувала домашні фото.

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Як виглядає стара квартира Ксенії Мішиної?

Судячи з фото, Ксенія Мішина любить стримані кольори.

/ Фото: instagram.com/misha.k.ua

У її будинку просторо, великі панорамні вікна, через що у кімнаті дуже світло.

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Ксенія Мішина з сином
Ксенія Мішина з сином / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Також у житловому просторі обов'язково мають бути квіти в горщиках і багато зелені.

Ксенія любить зелень в домі
Ксенія любить зелень в домі / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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Дизайн квартири Мішиної дуже продуманий
Дизайн квартири Мішиної дуже продуманий / Фото: instagram.com/misha.k.ua

А так виглядає кухня артистки.

Готує актриса нечасто, але й на кухні все оформлено зі смаком
Готує актриса нечасто, але й на кухні все оформлено зі смаком / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Навіть там можна влаштовувати круті фотосети.

Ксенія любить фотографуватися
Ксенія любить фотографуватися / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Зірка обіцяла, що ділитиметься з шанувальниками усіма етапами ремонту, тому варто чекати більше публікацій та стильних рішень, які можна буде взяти і для себе.

Також читайте, чому Ксенія Мішина насправді розлучилася з Олександром Еллертом.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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