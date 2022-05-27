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Ксенія Мішина засудила майстриню манікюру, що відмовилася обслуговувати російськомовних клієнтів

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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27 травня, 18:47
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У розпал війни РФ проти України актриса вважає, що зараз не час з'ясовувати стосунки та сваритися через мову, якою розмовляє людина
Ксенія Мішина розкритикувала львівську майстриню манікюру через те, що та відмовилася обслуговувати російськомовних клієнтів
Ксенія Мішина розкритикувала львівську майстриню манікюру через те, що та відмовилася обслуговувати російськомовних клієнтів

Зараз Ксенія Мішина перебуває у Європі зі своїм сином Платоном. Акторка активно веде Instagram-блог і також дає інтерв'ю. Наприклад, нещодавно Мішина розповіла, що відновила спілкування зі своїм екс-бойфрендом Олександром Еллертом.

Крім цього артистка висловлює свої думки з приводу війни, стосунків і життя в цілому. В Instagram-сторіз Ксенія опублікувала досить провокаційний пост із обуреннями та порушила мовне питання в Україні.

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Мішина опублікувала пост майстра манікюру зі Львова, яка відмовляється обслуговувати російськомовних українців. Це образило актрису, оскільки вона в основному спілкується саме російською.

Якщо ти російськомовний українець – то ти тепер не українець? Я відчуваю злість та обурення до людей, які поділяють нас у такий час. Якщо у тебе за спиною половина життя російською – це не означає, що ти не гідний елементарної послуги. Абсолютна тупість та неповага до людей, у тому числі які захищають, люблять та воюють за Україну, маючи російськомовне минуле, – обурюється актриса.

Скріншот: Instagram

Схоже, що цей пост викликав обурення з боку підписників Ксенії, які, ймовірно, почали писати їй у особисті повідомлення, реагуючи на слова, які вона сказана вище.

Сьогодні вранці Мішина написала: "Після вчорашніх довгих діалогів та суперечок у директі почуваюся не дуже, енергії зовсім немає. Але все одно – доброго ранку, Україно".

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Скріншот: Instagram

Зазначимо, що Ксенія Мішина народилася та виросла у Криму. Пізніше переїхала до Києва, де вступила до Київського національного університету ім. Карпенка-Карого.

До речі, нещодавно Ксенія Мішина попрощалася з крейсером "Москва" та Кримом.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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