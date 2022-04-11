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Ксенія Мішина побажала сину у день 10-річчя жити в світі, де не треба буде воювати

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 квітня, 14:14
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Українська акторка побажала сину Платону завжди перемагати і мати право голосу
Сину Ксенії Мішиної виповнилось 10 років
Сину Ксенії Мішиної виповнилось 10 років / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина, яка знатно підколола росіян IPhone, написала в Instagram, що сьогодні 47 день нашого спільного пекла та 3652 день її особистого раю. Адже саме сьогодні, 11 квітня у неї з'явився син.

Мішина поділилась, що життя Платона – це те, що весь цей час тримає її на плаву.

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Щоразу, коли мене захльостує ненависть чи відчай, біль чи боротьба, я дивлюся на нього і моє серце сповнюється ніжністю та надією, – додала акторка.

Окрім того, Ксенія Мішина зазначила, що з першої секунди синового життя відчувала його чоловічу енергію, сильний та прекрасний характер.

Я бажаю тобі жити в такому світі, в якому ти зможеш проявляти характер щодня, перемагаючи себе. Перемагаючи лінощі, хитрість, невігластво, нудьгу чи зневіру. Я бажаю тобі світу, в якому нікому не треба буде воювати, бо всі будуть захоплені ідеєю створювати і примножувати щастя та свободу!, – привітала сина акторка.

Також Мішина побажала сину та кожній дитині в цьому світі мати право голосу, мати почуття власної гідності з народження, а також світло в душі та людяність.

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Акторка вірить, що її син принесе у світ світло, і вона йому в цьому допоможе.

Нагадаємо, наприкінці березня Джамала привітала старшого сина з днем народження та сказала йому, що потрібно робити для перемоги України.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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