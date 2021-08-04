Ксенія Мішина страждає від болів в спині: Це якийсь жах

Зірка майбутнього серіалу "Зломовчання" Ксенія Мішина, яка раніше поділилася деталями проєкту в ексклюзивному інтерв'ю, розповіла про проблеми зі здоров'ям. За словами акторки, у неї стався спазм м'язів, через що вона не може повністю випростатися. Попри біль, Ксенія продовжує брати участь в зйомках, проте вчорашній день був для неї вкрай складним.
Про це телеведуча розповіла в Instastories.
Мені поставили діагноз – спазм м'язів. Я просто не можу розігнутися, дуже важко, – сказала Ксенія Мішина.
Перед зйомками довелося поїхати до лікаря. "Полагодити" спину вдалося, але ненадовго.
У мене так болить спина, це якийсь жах. І вчора всі лікарі, які були на майданчику сказали, що це психосоматика, що я просто дуже втомилася і потрібно відпочивати. У мене просто спазм м'язів, – поділилася актриса.
Крім надзвичайно щільного графіку фільмування Ксенія Мішина нещодавно пережила і подію в особистому житті. Акторка розлучилася зі сценаристом Олександром Еллертом.
Тоді зірка розповіла, що не хоче більше зраджувати себе і свого сина. Офіційних інтерв'ю та інших подробиць після розставання ні Ксенія, ні Олександр не давали. Але шанувальники припустили одразу три версії, чому знаменитості могли розірвати стосунки.
Дивіться відеосюжет про найскандальніші зіркові розлучення:
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