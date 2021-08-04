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Ксенія Мішина страждає від болів в спині: Це якийсь жах

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
4 серпня, 13:34
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Акторка стала суддею в одному з українських шоу талантів, але прямо в період фільмування їй стало погано. У Ксенії "схопила" спина і довелося терміново звернутися до лікарів
Ксенія Мішина розповіла про проблеми зі спиною
Ксенія Мішина розповіла про проблеми зі спиною / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Зірка майбутнього серіалу "Зломовчання" Ксенія Мішина, яка раніше поділилася деталями проєкту в ексклюзивному інтерв'ю, розповіла про проблеми зі здоров'ям. За словами акторки, у неї стався спазм м'язів, через що вона не може повністю випростатися. Попри біль, Ксенія продовжує брати участь в зйомках, проте вчорашній день був для неї вкрай складним.

Про це телеведуча розповіла в Instastories.

Мені поставили діагноз – спазм м'язів. Я просто не можу розігнутися, дуже важко, – сказала Ксенія Мішина.

Перед зйомками довелося поїхати до лікаря. "Полагодити" спину вдалося, але ненадовго.

У мене так болить спина, це якийсь жах. І вчора всі лікарі, які були на майданчику сказали, що це психосоматика, що я просто дуже втомилася і потрібно відпочивати. У мене просто спазм м'язів, – поділилася актриса.

Крім надзвичайно щільного графіку фільмування Ксенія Мішина нещодавно пережила і подію в особистому житті. Акторка розлучилася зі сценаристом Олександром Еллертом.

Тоді зірка розповіла, що не хоче більше зраджувати себе і свого сина. Офіційних інтерв'ю та інших подробиць після розставання ні Ксенія, ні Олександр не давали. Але шанувальники припустили одразу три версії, чому знаменитості могли розірвати стосунки.

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина
Олександр Еллерт і Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/ellert_a

Дивіться відеосюжет про найскандальніші зіркові розлучення:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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