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Ксенія Мішина у свій 33-й день народження відверто заговорила про життя

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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18 червня, 18:35
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Українська актриса Ксенія Мішина сьогодні відзначає свій 33-й день народження. У своєму Instagram "холостячка" поділилася з шанувальниками особистими спостереженнями
Ксенії Мішиній виповнилося 33 роки
Ксенії Мішиній виповнилося 33 роки

Ксенія Мішина змушена зустрічати своє 33-річчя далеко від дому. Зараз акторка разом зі своїм сином перебуває у Бельгії, де нещодавно познайомилася з кримчанкою, яка шокувала її своїми словами про війну

На честь дня народження Мішина написала пост у своєму Instagram, де розповіла шанувальникам про те, які істини вона усвідомила за цей час. Зірка серіалу "Кріпосна" зізналася, що довгий час не розуміла, що насправді цінне у житті кожної людини.

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Якщо повернутися на півроку тому я легко могла перерахувати те, чого в мене немає і ким я ще не стала. Але сьогодні, я не витрачатиму на це дорогоцінну увагу. Сьогодні я дякую Богові за те, що я маю і те, ким я вже стала, – написала Мішина.

Актриса подякувала за те, що народилася жінкою та відчула всі радості любові та материнства, а також за всі випробування, які їй довелося подолати на шляху до себе. Мішина порадила своїм читачам насолоджуватися життям щохвилини.

Сьогодні мені 33 і я вибираю святкувати життя. Життя, яке є. Без усіх: завтра, коли я стану/зароблю і т.д. Ми не маємо права не святкувати після того, як Творець показав нам, як близько ходять життя і смерть насправді. Адже якщо можна робити вибір і ми маємо вільну волю, значить, ми можемо вибрати цінувати те, що є, радіти кожному моменту життя, якщо навіть це здається безумством, – сказала актриса.

Раніше Ксенія Мішина засудила майстра манікюру, що відмовилася обслуговувати російськомовних клієнтів.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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